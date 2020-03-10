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Главная Новости Мир Азия Потеря миллиардов за ночь: в Азии благодаря коронавирусу появился новый богатейший человек
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Потеря миллиардов за ночь: в Азии благодаря коронавирусу появился новый богатейший человек

Отныне самым богатым в Азии человеком является основатель китайской компании Alibaba Джек Ма, который за сутки обогнал владельца индийского холдинга Reliance Industries Мукеша Амбани

сегодня, 08:15
Автор:

• Елена Волкова

Потеря миллиардов за ночь: в Азии благодаря коронавирусу появился новый богатейший человек

В связи с коронавирусом и падением цен на нефть в Азии обновился список богатейших людей планеты. Отныне его лидером является основатель китайской компании Alibaba Джек Ма, состояние которого оценивают в 44,5 млрд долларов. Причем Ма обогнал своего предшественника этой ночью, сообщает агентство Bloomberg.

Ранее самым богатым человеком Азии был владелец индийского холдинга Reliance Industries Мукеш Амбани: за минувшие сутки он потерял 5,8 млрд долларов, и теперь он располагает состоянием в 41,8 млрд. Как передает агентство, этой ночью Ма минимизировал потери благодаря тому, что в мире возрос спрос на мобильные приложения и облачные хранилища, которые разрабатывает его компания. Сейчас Джек Ма возглавляет рейтинг богатейших людей в Азии и занимает 18-е место среди миллиардеров планеты.

За 2019 год количество долларовых миллиардеров Китая превысило численность миллиардеров США, о чем передает немецкое издание Deutchе Welle.


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Источник: comments.ua
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