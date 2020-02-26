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"Миллиардеров в Китае больше, чем в США и Индии вместе взятых", - рейтинг

За 2019 год в Китае прибавилось 182 долларовых миллиардера

сегодня, 19:25
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Миллиардеров в Китае больше, чем в США и Индии вместе взятых", - рейтинг

За 2019 год количество долларовых миллиардеров Китая превысило численность миллиардеров США, о чем передает немецкое издание Deutch Welle, ссылаясь на  Hurun Global Rich List, который является китайской версией западного журнала Forbes.

Так, согласно данным рейтинга, на сегодня в КНР, в том числе Гонконге, а также на Тайване насчитывается в общей сложности 182 новых миллиардера. В то же время в США число миллиардеров за год выросло на 59 человек.

"В Китае в настоящий момент больше миллиардеров, чем в США и Индии вместе взятых", - отмечает создатель Hurun Global Rich List Руперт Хугеверф.

В статье автор отмечает, что в Китае  проживает 799 человек с миллиардным состоянием, в США - 629, а в Индии - 137. В КНР в 2019 году особенно сильно выросли акции технологических (плюс 77%) и фармацевтических (плюс 37%) компаний.

При этом список Hurun Global Rich List уже третий год подряд возглавляет американец, основатель Amazon Джефф Безос, состояние которого оценивается в 140 млрд долларов. Среди китайских миллиардеров - на первом месте глава интернет-платформы Alibaba Group Джек Ма. Его состояние оценивается в 45 млрд долларов, это 21-е место в рейтинге.

Городом, где проживают больше всего миллиардеров, пятый год подряд считается Пекин. Там проживают 110 человек с миллиардным состоянием. В Нью-Йорке этот показатель равен 98. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что "Укрпочта" после карантина из-за коронавируса возобновила получение посылок из КНР.



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Источник: https://www.dw.com/ru/%D0%B2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5-%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82-%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B5-%D1%87%D0%B
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