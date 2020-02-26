"Миллиардеров в Китае больше, чем в США и Индии вместе взятых", - рейтинг

За 2019 год количество долларовых миллиардеров Китая превысило численность миллиардеров США, о чем передает немецкое издание Deutch Welle, ссылаясь на Hurun Global Rich List, который является китайской версией западного журнала Forbes.

Так, согласно данным рейтинга, на сегодня в КНР, в том числе Гонконге, а также на Тайване насчитывается в общей сложности 182 новых миллиардера. В то же время в США число миллиардеров за год выросло на 59 человек.

"В Китае в настоящий момент больше миллиардеров, чем в США и Индии вместе взятых", - отмечает создатель Hurun Global Rich List Руперт Хугеверф.

В статье автор отмечает, что в Китае проживает 799 человек с миллиардным состоянием, в США - 629, а в Индии - 137. В КНР в 2019 году особенно сильно выросли акции технологических (плюс 77%) и фармацевтических (плюс 37%) компаний.

При этом список Hurun Global Rich List уже третий год подряд возглавляет американец, основатель Amazon Джефф Безос, состояние которого оценивается в 140 млрд долларов. Среди китайских миллиардеров - на первом месте глава интернет-платформы Alibaba Group Джек Ма. Его состояние оценивается в 45 млрд долларов, это 21-е место в рейтинге.

Городом, где проживают больше всего миллиардеров, пятый год подряд считается Пекин. Там проживают 110 человек с миллиардным состоянием. В Нью-Йорке этот показатель равен 98.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что "Укрпочта" после карантина из-за коронавируса возобновила получение посылок из КНР.







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