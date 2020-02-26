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"Укрпочта" возобновила прием посылок в Китай

"Укрпочта" снова начала отправлять посылки в Китай

сегодня, 13:25
Автор:

• Наталья Шевченко

"Укрпочта" возобновила прием посылок в Китай

"Укрпочта" сегодня возобновила прием отправлений в Китай, сообщается на сайте компании.

"Это стало возможным благодаря помощи Посольства Китайской Народной Республики в Украине", - отметили в компании.

В "Укрпочте" подчеркнули, что сейчас никаких запретов со стороны Национальной почты Китая по приему посылок нет.

При этом импортные отправления из Китая продолжают доставляться в Украину. Однако из-за значительного сокращения рейсов большинством авиакомпаний сроки транзита почты в Украину могут быть увеличены.

Как сообщал сайт "Комментарии", 11 и 12 февраля в Женеве состоялся глобальный форум ВОЗ по ситуации с коронавирусом. По итогам встречи стало известно, что через несколько месяцев начнут тестировать первые вакцины против коронавируса.

Также мы писали о том, что Facebook ужесточает свои правила в отношении рекламы, ссылающейся на новый коронавирус. Это делается для того, чтобы сократить количество дезинформации и опасений по поводу вспышки. Социальная сеть теперь будет запрещать рекламу, в которой упоминается об эпидемии, если она обещает вылечить или предотвратить вирус, или попытается "создать ощущение срочности" по этому поводу.




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Источник: https://comments.ua/
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