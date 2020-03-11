Черное золото: что происходит с ценами на нефть

Цены на нефть пошли вверх. Черное золото подорожало сразу на несколько процентов, сообщает издание Bloomberg.

После стремительного обвала в понедельник мировой рынок нефти понемногу приходит в себя. Рост цен не такой стремительный, как было падение, но, все же, он есть. В среду утром фондовые биржи открылись подорожанием нефти на несколько процентов - в среднем на 2-3%.

Если речь идет о фьючерсах нефти марки Brent, которую будут поставлять в мае, то баррель сегодня продают по 37, 92 доллара. Это на 1,88% больше, чем было во вторник.

Менее стремительно растет стоимость апрельских фьючерсов. За нефть марки WTI теперь просят 34, 67 долларов за баррель. Таким образом, нефть прибавила в цене 0,90%.

Напомним, в начале этой недели мировые нефтяные рынки пережили "черный понедельник". Цены на нефть обвалились сразу почти на треть. С момента начала войны в Персидском заливе (1991 год) это было самое крупное падение. Оно спровоцировало рост американского доллара, а в дальнейшем и ослабило украинскую гривну.

Штормить мировые рынки нефти начало после разногласий России и Саудовской Аравии, двух крупнейших добытчиков и производителей нефти в мире. Россия отказалась сокращать добычу ресурса, хотя спрос на черное золото и упал из-за коронавируса. Саудовская Аравия ответила обвалом цен, предложив своим клиентам значительную скидку.

Ранее ""Комментарии" рассказывали, кому может быть выгодно падение на мировых нефтяных рынках.













Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!