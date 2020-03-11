Эстония объявила об экономическом кризисе

Эстония вошла в период экономического кризиса. Об этом заявил глава министерства финансов страны Мартин Хельме. Чиновник отметил, что падение экономики достигает уровня 2008 года и предупредил о последствиях.

"Балансы предприятий резко сократятся, а банки начнут отзывать кредиты или требовать дополнительное обеспечение. Предприятия, которые финансируют себя выпуском облигаций, больше не смогут это делать", - сказал Хельме.

Министр связывает спад экономики с распространением нового коронавируса и войнам на нефтяном рынке. При этом, в ведомстве отмечают, что страны Запада находятся сейчас в более сложной ситуации, чем при кризисе 2008 года, поскольку долговая нагрузка на бюджеты государств увеличилась.

Ранее в эксклюзивном интервью изданию "Комментарии", Посол Эстонии в Украине Каимо Кууск поведал о способе, который в свое время приблизил эстонцев к вступлению в Евросоюз и объяснил, как такой же способ может помочь в достижении той же цели украинцам.

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