Обвал цен на нефть: насколько подешевеет бензин в Украине

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) ожидает существенного падения цен на бензин и дизтопливо в связи с обвалом цен на нефть на 30%, который произошел 9 марта. При этом в АМКУ признали, что ожидать стремительного падения цен на АЗС не приходится, так как между сырой нефтью и автомобильным баком есть множество звеньев (транспортировка-переработка-снова транспортировка-АЗС). Но отметили, что практика немедленного повышения цен на бензин в случае подорожания нефти и очень медленного снижения цен после удешевления сырья тоже имеет место. А потому в АМКУ обещали внимательно изучать динамику цен на рынке розничной торговли нефтепродуктами.

"Снижение цены будет незначительным"

Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук считает маловероятным существенное снижение цен на топливо.

"Не знаю, что там ждет АМКУ, но основания для снижения будут тогда, когда нефть на уровне 30-45 долларов за баррель продержится больше месяца, – поясняет эксперт. – К тому же, маловероятно, что будет существенное снижение. Конечно ситуация такова, что даже если нефть отскочить назад до 50-60 долларов, пройдет определенное время – до полугода. Поэтому обычно снижение произойдет, но не на 30%".

По мнению Корольчука, можно ожидать снижения на 1-1,5 грн.

"Затраты в литре топлива – не только нефть. Налоги, зарплата, логистика. Поэтому точно не 30%. А если еще гривна подвинется до 28 грн за доллар, то снижения может и вообще не быть".

"Падение цен на бензин - миф"

У аналитика, кандидата экономических наук Владимира Коваля складывается впечатление, что АМКУ черпает статистическую информацию из соцсетей.

"Иначе как объяснить позицию Комитета по поводу обвала цен на бензин? – вопрошает Коваль. – Соцсети в эйфории от обвала цен на нефть, забывая при этом, что речь идет о фьючерсах. Рекордное падение цен за 30 лет – так и просится в заголовок статьи. А о падении биржевых индексов как-то слабо упоминают".

Только 9 марта торги в США открылись обвалом индекса S&P 500 на 6,9%, Dow Jones на 7%, подчеркивает аналитик. Но нам это ничего не дало.

"И обратите внимание на курс гривны, – призывает Коваль. – Тренд на падение – только начался. Какой результат? Падение цен на бензин – миф. В АМКУ могут ожидать всего, что угодно, хоть падения метеоритов с драгоценными камнями. Но реальность – жестока. Не обольщайте себя надеждой – цена на бензин может и снизится на пару копеек, но точно не обвалится".

"АЗС распродают старые запасы"

Эксперт экономических программ Украинского института будущего Даниил Монин считает, что если падение цен на горючее и будет, то процентов на 10%.

"У нас в цене топлива сидит минимум акциз со ставкой 0,28 евро за литр. Поэтому в цене топлива акциз просто станет ещё большей составляющей, чем был, – говорит Монин. – Но с учетом подорожания курса евро/доллар и гривня/доллар, мы уменьшения цен на энергоресурсы можем и не дождаться".

Тем более, подчеркивает эксперт, что сети АЗС сейчас будут говорить, что они дораспродают запас, купленный по старым ценам на нефть.

Ранее портал "Комментарии" уже сообщал о рисках для Украины от обвала мировых цен на нефть.

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