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Государственный долг за январь-февраль увеличился на 46 млрд грн – Счетная палата

В Счетной палате сообщили, что госдолг в 2020 году вырос на 2,6%

сегодня, 14:47
Автор:

• Таисия Ерохина

Государственный долг за январь-февраль увеличился на 46 млрд грн – Счетная палата

Государственный долг за два месяца текущего года вырос на 46 млрд грн, заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан. Об этом говорится на сайте ведомства.

Так, к увеличению государственного долга на 46,4 млрд грн (2,6%) привели девальвация гривны по отношению к иностранным валютам, в которых номинирован долг, а также превышение государственных заимствований над погашением государственного долга. Сообщается, что внешний долг вырос на 6,6% (61,2 млрд грн), а внутренний – сократился на 1,8% (14,8 млрд грн).

В частности на погашение госдолга израсходовано 51,7 млрд грн, или 87,6% от плану на отчетный период.

"Экономия на обслуживании долга произошла за счет более низкого курса гривны по отношению к доллару, чем учтен в государственном бюджете на этот год. И нам снова приходится говорить о ненадлежащем качестве макроэкономического прогнозирования", - считают в Счетной палате.

Напомним, как сумма внешнего долга Украины менялась последние 10 лет и сколько мы должны отдавать сегодня.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кабинет министров создал Долговое агентство, которое будет заниматься управлением государственным долгом.


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Источник: https://rp.gov.ua/PressCenter/News/?id=839
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