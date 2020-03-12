Режим работы банков при карантине - Нацбанк

Украинские банки на время карантина будут работать в обычном режиме. Такая информация содержится в сообщении регулятора на странице в Facebook.

В Нацбанке успокоили украинцев, сказал, что проблем со снятием наличных в банкоматах не предвидится.

"На время карантина банковская система будет работать в обычном режиме. Банки на сегодня достаточно устойчивые, высоколиквидные и капитализированные и продолжают бесперебойно обслуживать клиентов. Сейчас банковская система имеет исторически высокие уровни ликвидности. Однако при необходимости банки в любой момент могут получить поддержку благодаря постоянным инструментам рефинансирования", - отметили в НБУ.

Как сообщал портал "Комментарии", в Кабмине рассказали об утверждении ряда мероприятий, которые должны противодействовать распространению коронавирусной инфекции в Украине.





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