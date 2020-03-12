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Режим работы банков при карантине - Нацбанк

Карантин не повлияет на работу банков

сегодня, 11:26 1197
Автор:

• Сергей Медведев

Режим работы банков при карантине - Нацбанк

Украинские банки на время карантина будут работать в обычном режиме. Такая информация содержится в сообщении регулятора на странице в Facebook.

В Нацбанке успокоили украинцев, сказал, что проблем со снятием наличных в банкоматах не предвидится.

 "На время карантина банковская система будет работать в обычном режиме. Банки на сегодня достаточно устойчивые, высоколиквидные и капитализированные и продолжают бесперебойно обслуживать клиентов. Сейчас банковская система имеет исторически высокие уровни ликвидности. Однако при необходимости банки в любой момент могут получить поддержку благодаря постоянным инструментам рефинансирования", - отметили в НБУ.

Как сообщал портал "Комментарии", в Кабмине рассказали об утверждении ряда мероприятий, которые должны противодействовать распространению коронавирусной инфекции в Украине.


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