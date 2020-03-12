Мировые рынки рухнули после того, как США закрыли границы для европейцев

Президент США Дональд Трамп объявил в среду, что Соединенные Штаты приостановят все поездки из Европы, за исключением Великобритании, в Соединенные Штаты на 30 дней, начиная с пятницы. Однако Трамп заявил, что на торговлю эти ограничения не повлияют. Он также объявил о некоторых других шагах, включая поручение Министерству финансов отложить налоговые платежи для организаций, пораженных вирусом. Об этом пишет Reuters.



В то же время мировые фондовые рынки, а также нефть резко упали в четверг после того, как Дональд Трамп запретил поездки из Европы для борьбы с коронавирусом, который является угрозой для мировой экономики.

Резкий обвал акций

Европейские акции упали до самого низкого уровня почти за четыре года, с эталонным индексом STOXX 600, упавшим на 4,9% в ранних сделках. Акции туристических компаний упали на 8,6%, достигнув своего самого низкого уровня более чем за 6 лет.

Падение подтолкнуло MSCI All-Country World Index, который отслеживает акции в 49 странах, на территорию медвежьего рынка, снизившись на 20% с 52-недельного пика. За день индекс снизился почти на 2%.

Инвесторы также бросились в безопасные активы – от облигаций до золота, иены и швейцарского франка.

Американские фьючерсы на индекс S&P 500 резко упали на 4,9% в Азии и в последний раз торговались ниже 4,07, на следующий день S&P 500 потерял 4,89%, оставив индекс на грани входа в зону медвежьего рынка, определяемую как падение на 20% от недавней верхней точки.

Эти страхи оставили красный след на многих рынках.

Японский Nikkei рухнул на 4,4% до минимума, наблюдавшегося в последний раз почти три года назад, в то время как самый широкий индекс Азиатско-Тихоокеанских акций MSCI за пределами Японии упал на 4,7%.

Австралийские акции упали на 7,4% до самого низкого уровня за более чем три года, в то время как Сеульский Kospi упал на 4,8% – до 2-летних минимумов с массовыми продажами, вызвав кратковременную остановку торговли. Тайские акции просели на 8,8% до 8-летних минимумов.

Инвесторы беспокоятся о том, насколько сильно политика может повлиять на развитие мировой экономики с учетом ограничений на повседневную жизнь, путешествия и бизнес.

Например, в Великобритании, где фондовый индекс FTSE достиг почти четырехлетних минимумов в среду, поскольку инвесторы сомневались, что план расходов на 39 млрд долл. и объявленное в среду снижение ставки Банка Англии на 0,5 процентного пункта будет достаточно, чтобы противостоять шоку от вспышки.

В четверг индекс упал еще больше – на 6,25%.

Ресурсы

Золото XAU= подскочило на 0,5% – до 1641,71 долл. за унцию, но все еще оставалось значительно ниже максимума понедельника выше 1700 долл.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала до 0,7442%, хотя она все еще выше рекордно низкого уровня в 0,318%, достигнутого в понедельник.

Двухлетняя доходность US2YT=RR упала до 0,4314%, но оказалась значительно выше минимума понедельника в 0,251%.

В сырьевом секторе цены на нефть были подорваны усиливающейся ценовой войной между Саудовской Аравией и Россией на фоне опасений резкого замедления роста мировой экономики.

Объединенные Арабские Эмираты вслед за Саудовской Аравией пообещали увеличить добычу нефти до рекордного уровня в апреле.

Американская West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 4,94% до 31,35 долл. за баррель.

Медь, рассматриваемая как индикатор глобального экономического здоровья из-за ее широкого промышленного использования, упала до более чем трехлетних минимумов.

Ранее "Комментарии" писали о том, как нефтяные минимумы и растущие страхи относительно коронавируса вызывают панику инвесторов и обваливают рынки.

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