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Учетная ставка снижена до 10% – Нацбанк

В Нацбанке объяснили, какие последствия распространения коронавируса еще не сказались на экономической активности и инфляции в Украине

сегодня, 16:19
Автор:

• Таисия Ерохина

Учетная ставка снижена до 10% – Нацбанк

Национальный банк Украины снизил учетную ставку до 10%, об этом сообщается на сайте НБУ.

Так, снижение вступит в силу с завтрашнего дня. В сообщении отмечают, что НБУ продолжает прогнозируемое смягчение монетарной политики, чтобы вернуть инфляцию в целевой диапазон 5%, а также поддержать экономический рост в Украине в условиях охлаждения мировой экономики.

Отмечается, что за два месяца нового года потребительская инфляция замедлилась быстрее, чем прогнозировалось. Несколько ниже была и базовая инфляция. Это обусловлено укреплением гривни, значительным предложением большинства сырых продуктов питания, низкими ценами на энергоносители.

Хотя в НБУ подчеркнули, что на экономической активности и инфляции в Украине еще не сказались такие последствия распространения коронавируса: давление на цены в сторону снижения и охлаждения мировой экономики; смягчение монетарной политики центробанками ведущих экономик мира и торговых партнеров Украины в ответ на эти процессы; внедрение правительствами стран мер для недопущения распространения COVID-19. Сообщается также, что, кроме падения цен на мировых рынках из-за коронавируса, на инфляцию в Украине в сторону снижения будут давить конкурентные войны между странами-производителями нефти.

Ранее "Комментарии" рассказали, как формируется учетная ставка и следует ли ожидать нового снижения.


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Источник: https://bank.gov.ua/news/all/rishennya-oblikova-stavka-2020-03-12
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