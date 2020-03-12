Стало известно, какие именно украинские товары запретили экспортировать из-за угрозы коронавируса

Вчера правительство решило до 1 июня запретить экспорт товаров противоэпидемического назначения, чтобы гарантировать обеспечение необходимыми средствами защиты населения. Пресс-центр Кабмина сообщил, о каких именно товарах идет речь.

Так, нельзя экспортировать медицинские (хирургические) маски, водонепроницаемый лабораторный костюм, медицинский одноразовый изоляционный халат, защитные очки, защитный щиток, респиратор класса защиты не ниже FFP2. А также перчатки - медицинские нестерильные неталькованные нитриловые, неопудренные из нитрила и из других полимерных материалов.

При этом, Минэкономики просит не закупать и не использовать без необходимости указанные товары, а главное - прислушиваться к рекомендациям врачей Минздрава Украины и Всемирной организации здравоохранения.

Как рассказал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка, в правительстве осознают, что меры безопасности могут нести негативные экономические последствия.

"Надеемся, что совместными усилиями преодолеем все риски и сможем снять этот запрет ранее установленного срока и минимизировать негативное влияние на экономику и международную торговлю", - отметил Качка.

Напомним, "Комментарии" писали, что в Кабмине рассказали об утверждении ряда мероприятий, которые должны противодействовать распространению коронавирусной инфекции в Украине.

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