В Нацбанке рассказали, как распространение коронавируса может повлиять на инфляцию в Украине

Январский прогноз Национального банка предусматривал инфляцию 4,8% на конец года, однако его могут пересмотреть в апреле. Об этом заявил председатель НБУ Яков Смолий.

Сообщается, что до сих пор распространение коронавирусной инфекции имело ограниченное и нейтральное влияние на украинскую экономику. Так, в среднем за февраль по сравнению с годом ранее цены на нефть снизились на 10-15%, на газ в Европе – на 50%, в то время как цены на металлы – на 11-12%. Тогда как валютный рынок реагирует на ситуацию более негативно: зафиксирован существенный рост спроса на иностранную валюту больше ее предложения, начиная с прошлой недели.

"Несмотря на то, что напряженная ситуация на валютном рынке обусловлена исключительно психологическим фактором, это создает риск ухудшения инфляционных ожиданий и, следовательно, может сказаться на потребительских ценах в будущем, - объясняет глава НБУ.

Поэтому, вероятно, в апреле НБУ придется пересмотреть макропрогнозы. В частности пока не отразились на экономике Украины такие последствия распространения коронавируса, как давление на цены в сторону снижения и охлаждения мировой экономики, смягчение монетарной политики центробанками ведущих экономик мира, введение правительствами стран антикоронавирусних мероприятий. Кроме этого, повлиять на инфляцию могут конкурентные войны между странами-производителями нефти, которые будут провоцировать поддержания рекордно низких цен на энергоносители.

Ранее "Комментарии" сообщили, что с завтра учетная ставка снижена до 10%.

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