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Биткоин упал на 25% на фоне рисков коронавируса и обвала фондовых рынков

Стоимость биткоина быстро восстановилась и сейчас уже превышает 6 тыс. долларов

сегодня, 19:14
Автор:

• Татьяна Веремеева

Биткоин упал на 25% на фоне рисков коронавируса и обвала фондовых рынков

Биткоин рекордно подешевел в четверг на фоне новостей о падении рынков и снижении стоимости нефти. Так, рыночная стоимость криптовалюты упала до 5678 долл., что является самым низким курсом с мая 2019 года. Согласно индексу цен биткоина CoinDesk за сутки стоимость криптовалюты упала на 25%. Правда, цены довольно быстро восстановились – до 6550 долл. за биткоин.

Эксперты объясняют падение стоимости биткоина эпидемией коронавируса, а также ситуацией на мировых рынках. Инвестор и генеральный директор Galaxy Digital Майкл Новогратц написал, что когда все идет из плохого в очень и очень плохое, как это было на прошлой неделе, инвесторы снижают активность настолько, насколько могут и стараются зафиксировать прибыль, чтобы компенсировать другие потери. Это касается и биткоина, особенно на фоне его тринадцатипроцентного падения в феврале и нынешней ситуации.

Ранее "Комментарии" писали, что мировые фондовые рынки, а также нефть резко упали в четверг после того, как Дональд Трамп запретил поездки из Европы для борьбы с коронавирусом, который является угрозой для мировой экономики.


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Источник: https://www.coindesk.com/bitcoin-hits-10-month-low-below-6k-alongside-new-stock-markets-plunge
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