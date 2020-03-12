Саудовская Аравия предложила нефть по 25 долларов для Европы

Саудовская Аравия в ходе торговой войны за нефть с Россией сделала важный шаг для сотрудничества с Европой — предложила нефть по 25 долларов за баррель. Об этом сообщает Bloomberg.



Европа считается основным рынком российской нефти, но саудиты решили обыграть конкурента, предложив максимально низкую цену на свою экспортную смесь Arab Light. Эксперты пишут, что скидка настолько велика, что Саудовская Аравия может вытеснить всех конкурентов, включая Россию.

По информации источников Bloomberg, саудиты планируют как можно быстрее увеличить поставки в Европу до 200%.

Еще в понедельник, 9 марта, цена за баррель нефти Brent рухнула на 30% — до 31 доллара впервые с 1991 года из-за торговой войны Саудовской Аравии против России, которая началась после выхода Российской Федерации из сделки организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

Торговая война с Саудовской Аравией уже отразилась на российской экономике — рубль упал до четырехлетнего минимума с весны 2016 года — более 75 рублей за доллар и около 84 рублей за евро.

Как сообщал портал "Комментарии", Путин доволен обвалом цены на нефть.

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