Язык

Українська

Русский

Coinspot 12.03.2020

BTC/USD

6067.21

ETH/USD

138.81

LTC/USD

35.26

НБУ 12.03.2020

USD/UAH

26.60

EUR/UAH

30.05

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Записки эмигранта
Comm:health
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Бизнес экономика Саудовская Аравия предложила нефть по 25 долларов для Европы
НОВОСТИ Все новости

Саудовская Аравия предложила нефть по 25 долларов для Европы

Еще в понедельник, 9 марта, цена на нефть рухнула до 31 доллара за баррель из-за торговой войны Саудовской Аравии с Россией

сегодня, 20:36
Автор:

• Антон Варанов

Саудовская Аравия предложила нефть по 25 долларов для Европы

Саудовская Аравия в ходе торговой войны за нефть с Россией сделала важный шаг для сотрудничества с Европой — предложила нефть по 25 долларов за баррель. Об этом сообщает Bloomberg.

Европа считается основным рынком российской нефти, но саудиты решили обыграть конкурента, предложив максимально низкую цену на свою экспортную смесь Arab Light. Эксперты пишут, что скидка настолько велика, что Саудовская Аравия может вытеснить всех конкурентов, включая Россию.

По информации источников Bloomberg, саудиты планируют как можно быстрее увеличить поставки в Европу до 200%.

Еще в понедельник, 9 марта, цена за баррель нефти Brent рухнула на 30% — до 31 доллара впервые с 1991 года из-за торговой войны Саудовской Аравии против России, которая началась после выхода Российской Федерации из сделки организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

Торговая война с Саудовской Аравией уже отразилась на российской экономике — рубль упал до четырехлетнего минимума с весны 2016 года — более 75 рублей за доллар и около 84 рублей за евро.

Как сообщал портал "Комментарии", Путин доволен обвалом цены на нефть.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-11/a-tsunami-of-25-a-barrel-saudi-arabian-oil-is-headed-for-europe?sref=cus85deZ
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...