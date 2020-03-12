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Путин доволен обвалом цены на нефть

Владимир Путин нашел пользу в "закалке" для российской экономики

сегодня, 14:08 1006
Автор:

• Екатерина Белоброва

Путин доволен обвалом цены на нефть

Президент России Владимир Путин, выступая на министерском собрании в Подмосковье, заявил, что мировая тенденция падения цен на нефть скажется на российской экономике исключительно в положительном ключе. Видео с речью Путина опубликовал в Twitter блоггер Дмитрий Смирнов.

Так, лидер Российской Федерации - крупнейшего добытчика и экспортера всей мировой нефти - уверен, что падение стоимости за баррель "закалит" экономическую мощь страны и сделает ее готовой к очередной конкурентной борьбе.

"Есть все шансы, чтобы ключевые отрасли производства в России вышли из этой ситуации значительно окрепшими и готовыми к дальнейшей очень серьезной конкурентной борьбе. Это, безусловно, должно позитивно отразиться и на всей российской экономике", - заключил Путин.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, как отразится снижение стоимости нефти на Украине.

Отмечается, что Украина не является крупным экспортером нефтепродуктов. Падение на 31% – это снижение цены на производные нефти (бензин, дизель). В ближайшем времени тренд сломится в положительную сторону, если Китай справится с Covid-19. Распространение эпидемии с последующим ограничением потребления нефтепродуктов - маловероятно. Итого: Россия, когда вошла в прямое противостояние ОПЕК, имела на руке сильную карту. Продолжительное падение цен на нефть не сильно повредит России, в отличие от стран-оппонентов. Если Китай в ближайшее время не допустит  ошибок, то цена на нефть развернется в положительную сторону".


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