Путин доволен обвалом цены на нефть

Президент России Владимир Путин, выступая на министерском собрании в Подмосковье, заявил, что мировая тенденция падения цен на нефть скажется на российской экономике исключительно в положительном ключе. Видео с речью Путина опубликовал в Twitter блоггер Дмитрий Смирнов.

Так, лидер Российской Федерации - крупнейшего добытчика и экспортера всей мировой нефти - уверен, что падение стоимости за баррель "закалит" экономическую мощь страны и сделает ее готовой к очередной конкурентной борьбе.

"Есть все шансы, чтобы ключевые отрасли производства в России вышли из этой ситуации значительно окрепшими и готовыми к дальнейшей очень серьезной конкурентной борьбе. Это, безусловно, должно позитивно отразиться и на всей российской экономике", - заключил Путин.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, как отразится снижение стоимости нефти на Украине.



Отмечается, что Украина не является крупным экспортером нефтепродуктов. Падение на 31% – это снижение цены на производные нефти (бензин, дизель). В ближайшем времени тренд сломится в положительную сторону, если Китай справится с Covid-19. Распространение эпидемии с последующим ограничением потребления нефтепродуктов - маловероятно. Итого: Россия, когда вошла в прямое противостояние ОПЕК, имела на руке сильную карту. Продолжительное падение цен на нефть не сильно повредит России, в отличие от стран-оппонентов. Если Китай в ближайшее время не допустит ошибок, то цена на нефть развернется в положительную сторону".

Путин о падении цен на нефть: Есть все шансы, чтобы ключевые отрасли производства в России вышли из этой ситуации значительно окрепшими и готовыми к дальнейшей очень серьезной конкурентной борьбе. Это, безусловно, должно позитивно отразиться и на всей российской экономике pic.twitter.com/4D4m2fX66W — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) March 11, 2020

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