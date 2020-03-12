Нефедов рассказал, как будут работать пункты пропуска во время карантина

Вчера, 11 марта, стало известно о планах Правительства закрыть некоторые пункты пропуска (ПП) на границе, чтобы предупредить распространение коронавируса в нашей стране. Правда, пока не известно, какие конкретно пункты пропуска будут закрыты. Об этом сообщил глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов.



Руководитель Таможенной службы отметил, что Государственная таможенная служба совместно с Государственной пограничной службой предоставили Кабмину перечень ПП, продолжение работы которых является критически важным для экономики страны. При формировании этого перечня были учтены интересы крупнейших импортеров и экспортеров, а также транспортных операторов, следующих транзитом через территорию Украины.

Нефедов уверяет, что пункты пропуска, через которые проходят наибольшие потоки товаров, будут работать и в дальнейшем.

Кроме того, в Таможенной службе рекомендуют перевозчикам выбирать пункты пропуска, которые являются основными пунктами сообщения Украины с другими государствами.

Также стоит обратить внимание, что пункты пропуска могут быть закрыты не только с украинской стороны. Поэтому стоит следить за ситуацией не только на украинской таможне.

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