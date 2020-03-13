Фондовый рынок США пережил рекордное падение с 1987 года

Фондовые индексы США продолжили свое падение в четверг. На это значительно повлиял тот факт, что усилия президента Америки Дональда Трампа по борьбе со вспышкой коронавируса разочаровали инвесторов, которые ждали, что Вашингтон предпримет шаги для укрепления экономики. Об этом пишет The New York Times.



Торги прошли не спокойно, и акции начали быстро возвращаться, поскольку инвесторы отреагировали на решение Федеральной Резервной Системы (ФРС) предложить банкам кредиты на сумму не менее 1,5 триллиона долларов, чтобы помочь сгладить функционирование финансовых рынков. Но к середине дня продажи снова пошли вверх.

S&P 500 закрылся снижением примерно на 9,5%, что стало самым большим ежедневным падением с момента краха фондового рынка в 1987 году, известного как Черный понедельник. Это снижение оставило акции в Соединенных Штатах прочно на медвежьем рынке (термин, который означает снижение на 20 процентов от самых последних максимумов).

Для Dow Jones industrial average падение на 10% было также худшим с момента краха фондового рынка в 1987 году.

Запрет на поездки особенно сильно ударил по акциям в Европе, где основные фондовые индексы упали более чем на 10%. Это также нанесло ущерб акциям авиакомпаний. И, учитывая падение цен на нефть, энергетические компании также оказались в числе тех, кто приграл больше остальных за день.

Что такое "Черный понедельник"

19 октября 1987 года стал известен как "Черный понедельник" на Уолл-Стрит, когда индекс Dow Jones industrial average упал на 22,6%. В Лондоне "Черный понедельник" длился в течение двух дней.

В четверг акции обеих стран испытали свое худшее однодневное падение с тех пор превзойдя свое самое большое снижение финансового кризиса в 2008 году.

Но в отличие от акций в Соединенных Штатах, торговля в Лондоне была неустойчивой в течение многих лет, поскольку инвесторы столкнулись с неопределенностью выхода Великобритании из Европейского Союза и экономическим хаосом, который это может вызвать. Но быстрое распространение коронавируса в Европе ударило по индексу, и его аналогам на европейском континенте, особенно тяжело.

Индекс FTSE 100 упал примерно на 30% с начала года, S&P 500 – на 235.

Ранее "Комментарии" писали, что мировые рынки рухнули после того, как США закрыли границы для европейцев.

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