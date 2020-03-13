Биткоин упал на 50% в течение двух дней

Цена крупнейшей цифровой валюты продолжила колебаться в пятницу. Биткоин упал на 32% – до 3915 долл., что является самым слабым показателем с марта 2019 года. Падение биткоина на 50% за последние два дня является одним из самых больших за всю историю, пишет Bloomberg.



Более широкий криптоиндекс Bloomberg Galaxy, который отслеживает корзину цифровых активов, достиг исторического минимума, начиная с августа 2017 года, снизившись на целых 49% за две сессии.

Трейдеры выводят деньги из биткоина, чтобы успеть вложить их в другие активы. Возможно, они предполагают, что в ближайшее время появятся более стабильные активы, в которые можно будет вложить деньги.

Ранее "Комментарии" писали, что биткоин рекордно подешевел в четверг на фоне новостей о падении рынков и снижении стоимости нефти. Так, рыночная стоимость криптовалюты упала до 5678 долл., что является самым низким курсом с мая 2019 года. Согласно индексу цен биткоина CoinDesk за сутки стоимость криптовалюты упала на 25%. Правда, цены довольно быстро восстановились – до 6550 долл. за биткоин.

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