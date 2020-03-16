ФРС США снизила ставки почти до нуля и обнародовала масштабную программу помощи экономике

Председатель Федеральной Резервной Системі (ФРС) США Джером Х. Пауэлл и его коллеги из ФРС были первой линией обороны против экономических последствий от коронавируса. Они снизили процентные ставки на полпроцента на экстренном заседании 3 марта и выдвинули ряд инициатив, направленных на то, чтобы рынки оставались полными наличных денег и работали. Об этом пишет The New York Times.

В условиях быстро распространяющегося коронавируса, который представляет собой серьезную угрозу для экономики, Федеральная Резервная Система (ФРС) США предприняла серьезный шаг, который заключается в сокращении процентных ставок почти до нуля. Также ФРС обнародовала широкий набор программ, которые должны помочь поддержать экономику Соединенных Штатов.

В дополнение к снижению своей базовой процентной ставки на полный процентный пункт, вернув ее в диапазон от 0 до 0,25 процента, ФРС заявила, что будет забирать огромные суммы государственных и ипотечных долгов. Центральный банк США заявил, что планирует увеличить свои запасы казначейских ценных бумаг по меньшей мере на 500 млрд долл. и свои запасы государственных ипотечных ценных бумаг по меньшей мере на 200 млрд долл. в ближайшие месяцы.

Это действо, напоминающее глобальный финансовый кризис десяток лет назад, отражает неизбежную опасность, которая стоит перед экономикой из-за вируса. Сейчас по всему миру закрыты заводы, а также изолированы рабочие. Чтобы попытаться сдержать ущерб, Центральный банк США задействовал многие свои возможности, развернув несколько инструментов в нескольких областях политики.

Поскольку рабочие вынуждены оставаться дома, потоки людей в ресторанах и кинозалах становятся меньше, а целые города скрежещут зубами, экономика наверняка выдержит краткосрочный удар. Чиновники пытаются не допустить, чтобы эти краткосрочные сбои вынудили бизнес к дефолту по кредитам или закрылись навсегда, причинив долгосрочный ущерб. Они также работают над тем, чтобы убедиться, что внутренняя работа финансовых рынков функционирует гладко во время интенсивной волатильности.

"Вспышка коронавируса нанесла ущерб общинам и нарушила экономическую активность во многих странах, в том числе в Соединенных Штатах", – говорится в заявлении Центрального банка США в воскресенье. – Федеральная Резервная Система готова использовать весь спектр своих инструментов для поддержки притока кредитов в домохозяйства и бизнес. Комитет будет продолжать внимательно следить за конъюнктурой рынка и готов соответствующим образом скорректировать свои планы".

Президент США Дональд Трамп высоко оценил действия ФРС. "Я хочу поздравить Федеральную Резервную Систему, – сказал он в ночь на воскресенье. – Люди на рынке должны быть очень взволнованы. Мы опустили его до потенциально нулевого уровня".

Этот шаг не был единогласным. Лоретта Местер, президент Федерального резервного банка Кливленда, проголосовала против этого, отдав предпочтение снижению процентных ставок всего на полпроцента.

ФРС призвала банки использовать свое дисконтное окно, которое обеспечивает свободный доступ к финансированию, и заявила, что она поощряет банки использовать свои буферы капитала и ликвидности, когда они кредитуют домашние хозяйства и предприятия. ФРС также устранила требования к банковским резервам, которые предписывают банкам хранить определенное количество наличных денег в Центральном банке.

Центральный банк США также объявил о том, что ФРС вместе с Банком Канады, Банком Англии, Банком Японии, Европейским Центральным банком и Швейцарским национальным банком снизит цены на действующие свопы ликвидности в долларах США и примет другие меры для поощрения их использования и эффективности — усилия по сохранению притока долларового финансирования во всем мире.

У ФРС есть история использования "своп-линий", чтобы помочь иностранным центральным банкам поставлять долларовое финансирование в США финансовым учреждениям в своих регионах в условиях рыночного стресса. Такие соглашения широко использовались в период финансового кризиса.

Новая программа покупки облигаций ФРС несколько больше той, о которой было объявлено в ноябре 2008 года – первый шаг к тому, что станет первым раундом усилий Центрального банка в эпоху кризиса, известных как количественное смягчение. Эта программа в конечном счете привлекла триллионы долларов в экономику в попытке снизить долгосрочные процентные ставки и оживить рост во время рецессии.

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