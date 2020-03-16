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За чертой психологической отметки: курс гривны на 16 марта

Курс гривны в понедельник упал ниже психологической отметки. Доллар продолжает стремительно расти.

сегодня, 09:42
Автор:

• Виолетта Комаровская

За чертой психологической отметки: курс гривны на 16 марта

Пока доллар набирает обороты, курс гривны стремительно падает. Каждый день украинская валюта относительно американской теряет около 1%. Об этом свидетельствует данные, опубликованные на сайте Национального банка Украины.

Новая неделя для украинской гривны началась с нового падения. Она опустилась ниже психологической отметки и просела относительно доллара еще на 23 копейки.

Официальный курс на 16 марта НБУ установил таков: цена за доллар остановилась на отметке 26, 089 грн, евро также подорожал и теперь стоит 28, 99. Цена за 10 российских рублей 3,59 грн. 

Поменялись цифры в обменниках самых больших государственных банков. Утром в понедельник в "Приватбанке" доллар продают за 26, 88 грн. Евро - за 29,94 грн. Покупают, соответственно, за 25,95 грн и 28, 75 грн.

По другому обменный курс выглядит в "Ощадбанке". Продают доллар за 27, 00 грн, а покупают за 26, 00. Евро для покупателей обойдется в 29, 95 грн, как и в "Привате", а вот продать банку европейскую валюту можно за 28, 50 грн. 

Цены на валюту на черном рынке также подскочили и могут отличаться от официального курса НБУ на несколько десятков копеек. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о причинах падения украинской гривны. 



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Источник: https://bank.gov.ua/markets/currency-market
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