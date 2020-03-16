Язык

Українська

Русский

Coinspot 16.03.2020

BTC/USD

4747.96

ETH/USD

107.61

LTC/USD

31.20

НБУ 16.03.2020

USD/UAH

27.50

EUR/UAH

30.77

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Записки эмигранта
Comm:health
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Бизнес экономика Нацбанк продал еще 130 млн долларов
НОВОСТИ Все новости

Нацбанк продал еще 130 млн долларов

Продажа осуществлялась по аукционному принципу

сегодня, 14:49
Автор:

• Сергей Медведев

Нацбанк продал еще 130 млн долларов

Национальный банк Украины (НБУ)  продал на аукционе 130,5 млн долларов. Продажа позволила удовлетворить 21 заявку.

Как уточнили у госрегулятора, планируемый объем торгов составлял 200 млн. Всего было подано 64 заявки, общая сумма требований составила 258,9 млн при курсе от 26,37 грн за доллар до 26,56 грн. Курс отсечения установили в размере 26,53 грн за доллар.

По итогам торгов средневзвешенный курс составил 26,5425 грн/долл.

Напомним, что валютные интервенции Нацбанка на прошлой неделе составили 981,6 млн грн, что привело к сокращению международных резевров, которые на данный момент превышают 25 млрд долларов.

Как сообщал портал "Комментарии", эксперты рассказали, что грозит гривне, учитывая ряд факторов, которые сейчас "качают" мировую финансовую систему.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://interfax.com.ua/news/economic/647296.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...