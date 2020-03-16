Нацбанк продал еще 130 млн долларов

Национальный банк Украины (НБУ) продал на аукционе 130,5 млн долларов. Продажа позволила удовлетворить 21 заявку.

Как уточнили у госрегулятора, планируемый объем торгов составлял 200 млн. Всего было подано 64 заявки, общая сумма требований составила 258,9 млн при курсе от 26,37 грн за доллар до 26,56 грн. Курс отсечения установили в размере 26,53 грн за доллар.

По итогам торгов средневзвешенный курс составил 26,5425 грн/долл.

Напомним, что валютные интервенции Нацбанка на прошлой неделе составили 981,6 млн грн, что привело к сокращению международных резевров, которые на данный момент превышают 25 млрд долларов.

Как сообщал портал "Комментарии", эксперты рассказали, что грозит гривне, учитывая ряд факторов, которые сейчас "качают" мировую финансовую систему.

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