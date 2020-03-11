Курс валют в Украине: эксперты рассказали, что ожидает гривню на фоне нестабильной ситуации в мировой экономике





Национальный банк Украины (НБУ) понизил официальный курс гривны на 11 марта на 39,2 коп. – до 25,31 грн за доллар. Член Совета НБУ Василий Фурман уверяет, что в Украине нет фундаментальных факторов, которые могут повлиять на курс гривни. Но не исключает возможности ослабления нацвалюты из-за непрогнозируемых факторов, которые могут повлиять на финансовые рынки, из-за падения цен на нефть, а также из-за коронавируса.

Эксперты рассказали порталу "Комментарии", что грозит гривне, учитывая ряд факторов, которые сейчас "качают" мировую финансовую систему.

Негативное влияние на сырьевой рынок

Преподаватель макроэкономики "Бизнес-школы МИМ-Киев" Михаил Кухар отмечает, что представители UKRAINE ECONOMIC OUTLOOK еще 10 декабря прошлого года предупреждали: вероятная рецессия мировой экономики способна обрушить мировой Commodities Price Index на 30%. А это будет означать недопоступление почти трети валютной выручки от сырьевого экспорта.

"Опыт кризисов 2008-2009 и 2014-2015 годов показал, что все категории экспорта Украины (независимо от характера продукции) падают синхронно, – говорит эксперт. – Грядет прекращение поступления денег нерезидентов на рынок облигаций внутренного госзайма (ОВГЗ). Более того, многие захотят вывести свой капитал с украинского рынка. При этом низкая ликвидность вторичного рынка ОВГЗ, согласно нашему прогнозу, не позволит их владельцам-нерезидентам вывести более 1-1,5 млрд долларов".

При сценарии А (вероятный мировой кризис) Украина подойдет к вероятному мировому кризису с еще более ослабленной в результате ревальвации промышленностью. И с подавленным экспортом. И тогда достижение нового равновесия на значении 30-31,7 гривни за доллар будет означать 44% девальвации за квартал, отмечает Михаил Кухар.

"При сценарии Б, девальвация курса гривни с отметки 27, до 31,7 грн. доллара способна будет за четыре месяца выровнять создавшуюся диспропорцию и вернуть макрофинансовую стабильность, – подчеркивает эксперт. – Особенно, если удастся получить внеплановый стабилизационный кредит МВФ... Нацбанк Украины также сможет задействовать свои резервы (до трех миллиардов долларов), чтобы удержать курс ниже психологически важной отметки 30 грн./долл".

Гривня остается довольно стабильной

При панике на мировых рынках, которая наблюдалась в понедельник, можно говорить о том, что украинская гривня, опустившись только до 25,5 грн за доллар, смотрится достаточно неплохо в сравнении с валютами тех же России и Казахстана, считает руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин.

"Пока это связано с действиями Нацбанка Украины на межбанке. В противном случае, падение могло быть гораздо более значительным, – уверен эксперт. – Имеют действие и словесные интервенции регулятора, который уже заявил о готовности поддерживать стабильность курса гривны на фоне коронавируса и "повышения турбулентности" на мировых финансовых и валютных рынках".

Шевчишин напоминает заявление Нацбанка, что тот имеет достаточно резервов для сглаживания колебаний курса гривни. В частности, что сегодня международные резервы Украины составляют 26,8 млрд долларов – самый высокий уровень с ноября 2012 года.

"Также регулятор заявил о готовности поддержать украинские банки ликвидностью, – отмечает аналитик. – В том случае, если НБУ продолжит придерживаться этой политики, можно прогнозировать умеренную девальвацию гривны – к уровню 26-27 гривен за доллар. Если же влияние кризисных явлений будет категоричным, курс может перейти в более высокий диапазон 27-28 грн за доллар".

Макроэкономическая ситуация в Украине

Глава общественной организации "Re:Старт", акционер в "Банк Юнисон" Оксана Чепижко подчеркивает, что резкая девальвация курса гривни на этой неделе на фоне событий "черного" понедельника обусловлена как событиями на мировых фондовых и сырьевых рынках, так и макроэкономической ситуацией в Украине.

"НБУ уже в пятницу, 6 марта, задал новый тренд и слегка ослабил гривну. Для этого было несколько причин: охлаждение интереса к ОВГЗ и замедление темпов строительства "пирамиды", невыполнение два месяца подряд доходной части бюджета, неудачные переговоры с МВФ, – поясняет Чепижко. – Что касается мировых рынков, то резкий обвал нефти явился следствием фундаментальных причин и болезней мировой экономики: и торговая война США и Китая, и снижение промпроизводства в Китае и спроса на нефть на фоне COVID-19, и кризис таких отраслей как туризм и перевозки, и перегрев фондового рынка США на фоне ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) и избыточной ликвидности".

По мнению эксперта, курс гривни в марте – апреле будет колебаться в пределах 25,70-26,50 грн за доллар.

"Сильного обвала в этот период не допустит главный регулятор курса – НБУ, – уверена Оксана Чепижко. – В дальнесрочной перспективе, начиная с 4-го квартала, возможны более значимые параметры девальвации. Я думаю, мы сможем увидеть и 27,50 гривень за доллар. Полагаю, что глобальный мировой кризис еще впереди. А то, что случилось в этот понедельник, – его генеральная репетиция".

Ранее "Комментарии" писали о том, кому выгодно и как скажется на Украине падение цен на нефть и обвал мировых рынков.

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