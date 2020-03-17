Дорогие авиабилеты, скачки цен и теневые перевозки: какие спекуляции появляются на фоне коронавируса и можно ли им противодействовать

Эксперты рассказали изданию "Комментарии", способны ли Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) и украинские власти остановить спекуляции на фоне ситуации с коронавирусом.

"Не исключаю, что появится черный рынок нелегальных международных перевозок"

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников напоминает, что Киевское областное территориальное отделение АМКУ намерено провести расследование по факту обращения граждан относительно повышения авиакомпанией "Международные авиалинии Украины" (МАУ) цен на билеты на рейсы перед остановкой авиасообщения.

"Ситуация с ценами на авиабилеты (есть данные, что билет экономкласса Лондон - Киев на 15 марта стоит 24 тысяч гривен, тогда как за сутки до этого – около 10 тысяч) совершенно безобразна с точки зрения отношения национального перевозчика (даже если он находится в частной собственности) к своим гражданам, которые остались за пределами страны и пытаются вернуться, – уверен экономист. – И отговорки о неких расчетах в связи со сложившейся ситуацией тут неуместны. При этом я скептически отношусь к возможности АМКУ привлечь МАУ к ответственности".

Плотников напоминает, что АМКУ уже много раз анонсировал громкие расследования, обращал внимание на игры монополистов. Но очень редко наказывал виновников.

"Хотелось бы, чтобы это дело довели до конца – и оно стало уроком для монополистов в тех или иных сферах деятельности. Пытаться заработать в создавшейся ситуации – крайне неэтично. Но надежды реальное наказание мало", – отмечает экономист.

По мнению Плотникова, на кризисе и антикоронавирусных мерах всё же будут пытаться заработать.

"Резкое сокращение работы общественного транспорта позволит заработать таксистам и "теневыми таксистам", которые будут работать без "шашечек" – так называемым "грачам". Не исключаю, что появится черный рынок нелегальных международных перевозок. Причем по очень высоким тарифам, – говорит эксперт. – Вырастут в цене услуги курьеров, в том числе доставляющих еду. Могут возникнуть некие альтернативные (дорогие) способы доставки грузов по стране. Но это уже компетенция не АМКУ, а, скорее налоговых и правоохранительных органов".

"Есть факторы, которые объективно могут приводить к повышению цен"

Председатель Национального Совета экономического развития и Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко рассказал, что кроме громкого случая с МАУ, есть отдельные случаи повышения цены на продукты.

"На те же лимоны цена поднялась до 48 гривен за кг. Тогда как, к примеру, кило грейпфрута стоит 30 гривен. Цитрусы завозят одни и те же компании. Если ты поднимаешь цены на одну продукцию, а на другие нет, это выглядит странно, – отмечает Дорошенко. – С другой стороны, значительно меньше лимонов завозится в последнее время Украину из той же Турции. Вырос спрос в Европе. И всё же мы внимательно следим за ситуацией. Я обсуждал объединение усилий с АМКУ касательно предотвращения спекуляций на рынке продуктов питания. Если будем видеть случаи повышении цен на продукты первой необходимости, на товары первой необходимости, которые будут продавать в продовольственных супермаркетах, будем информировать АМКУ".

В то же время, подчеркивает эксперт, есть факторы, которые объективно могут приводить к повышению цен.

"Так, повышение курс доллара может привести к определенным диспропорциям. И если тенденция сохранится, через полторы-две недели увидим повышение цен, – прогнозирует Дорошенко. – И оно будет оправдано, ведь у нас даже в отечественных товарах есть большая доля импорта. Но на игры монополистов АМКУ, уверен, будет реагировать. И штрафы там достаточно существенные – вплоть до 10% годового оборота компании. А это может гораздо больше годовой прибыли, которую та же компания способна получить. Так что, думаю, крупные игроки воздержаться от попыток заработать на панике в связи с ограничительными мерами, эпидемией, кризисом. И мелкие игроки тут существенной роли не играют".

"Скорее всего, мы увидим лишь предупреждение от АМКУ для МАУ"

Политический эксперт Светлана Кушнир считает, что призыв к АМКУ привлечь МАУ к ответственности вряд ли будет реализован.

"С одной стороны – можно сейчас расследовать безумное повышение стоимости авиаперелетов. С другой – после того, когда государству нужно будет обращаться к этой же авиакомпании, чтобы они организовали спецперелеты с целью забрать украинцев из других стран, торгами станет как раз таки решение АМКУ. И если компания будет обязана уплатить огромный штраф, она может просто не предоставить свои борта, когда это будет необходимо", – поясняет эксперт.

Так что, предполагает Светлана Кушнир, скорее всего, мы увидим лишь предупреждение от АМКУ – и более ничего.

Ранее "Комментарии" писали, что Нацбанк пояснил, как распространение коронавируса может повлиять на инфляцию в Украине.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!