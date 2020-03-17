Украинцев призвали меньше пользоваться наличными и ограничить посещение банков

В Украине во время антикоронавирусного карантина банковские учреждения работают в обычном режиме, однако украинцев призывают ограничить посещение банков. Кроме того, Нацбанк призывает сократить контакты с наличными. Об этом сообщила на брифинге первый заместитель председателя Нацбанка Катерина Рожкова.

Как сообщила Рожкова, сегодня банковская система работает в обычном режиме, является абсолютно ликвидной и имеет достаточно капитала и средств для обслуживания клиентов. Однако украинцев призывают ограничить по возможности посещение отделений.

"Это для сохранения вашего здоровья, - сказала Рожкова. - Мы призываем вас использовать все возможные онлайн-сервисы банков, дистанционные сервисы. Сегодня благодаря развитию технологий можно не выходя из дома не только оплатить коммунальные услуги, а приобрести еду, книги и много чего другого".

Отметим, что во время работы в банках могут быть более длительные перерывы, связанные с необходимыми сейчас мерами профилактики и дезинфекции.

Кроме того, в НБУ призвали меньше пользоваться наличными, хотя заверили, что наличная гривна есть в достаточном количестве.

"Проводим очень много мероприятий по обеззараживанию наличных, но вы должны понимать, что самым безопасным в этой ситуации является безналичный способ оплаты", - подчеркнула Рожкова.

Добавим, что в НБУ заверили: "средств в банковской системе абсолютно достаточно для выполнения всех обязательств". Хотя пока есть определенные сложности с количеством наличного доллара, потому что валюту еще до карантина завозили самолетами из-за рубежа. Сейчас НБУ работает над другой системой доставки наличности в Украину.

Ранее "Комментарии" писали, что Нацбанк зафиксировал дефицит валюты в кассах банков.

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