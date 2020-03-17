Нацбанк отмечает нехватку валюты в кассах банков

Карантинные меры во всем мире привели к задержке доставки валюты в Украину. Об этом сообщил Национальный банк Украины на своей странице в Facebook.

"Из-за прекращения авиаперевозок и закрытия границ наличные доллары и евро доставляются в Украину с задержкой. Учитывая карантинные меры, введенные странами мира и Украины, Национальный банк вместе с банками решает указанную проблему", - сообщил регулятор.

Так, в Нацбанке отмечают, что в кассах украинских банках наблюдается нехватка наличной валюты. Это объясняют повышенным спросом среди населения. В то же время, на корсчетах находится 8 млрд долларов, и клиентам доступны как переводы со счета на счет, так и конвертация безналичных средств.





Как сообщал портал "Комментарии", Нацбанк Украины продал на аукционе еще 130 млн доллаорв.

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