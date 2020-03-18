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Главная Новости Бизнес экономика Фунт стерлингов упал до самого низкого уровня за последние 30 лет
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Фунт стерлингов упал до самого низкого уровня за последние 30 лет

Торги фунта стерлингов на уровне 1,15 долларов

сегодня, 23:11
Автор:

• Антон Варанов

Фунт стерлингов упал до самого низкого уровня за последние 30 лет

Фунт стерлингов упал до самого низкого уровня по отношению к доллару с 1985 года, поскольку распространение эпидемии коронавируса пугает инвесторов. Об этом сообщает ВВС.

В настоящее время торги фунта стерлинга на рынке находятся на уровне 1,15 долларов — за один день валюта упала почти на 5% в цене. Падение фунта произошло после того, как финансовые рынки снова упали из-за невозможности подавить опасения по поводу экономического воздействия коронавируса.

Слабость фунта стерлингов частично вытекает из вопросов о том, как правительство Великобритании планирует платить за чрезвычайные экономические меры, которые оно ввело. Главный аналитик Forbes считает этот период самым худшим в истории продаж фунта стерлинга, который он только может вспомнить.

Британский канцлер открыл пакет мер стимулирования для британских фирм на сумму 350 млрд фунтов стерлингов, а также гарантии на деловые кредиты на сумму 330 млрд фунтов. Он же заявил, что страна в мирное время еще никогда не сталкивалась с подобной экономической борьбой.

Однако инвесторы считают, что спасательные меры Великобритании могут только "притупить боль", поскольку страны закрывают границы и приказывают массовое закрытие заведений, что приводит к остановке большей части экономической активности.

Как сообщал портал "Комментарии", США и Канада закрывают границы между государствами.


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Источник: https://www.bbc.com/news/business-51921922
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