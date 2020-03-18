Фунт стерлингов упал до самого низкого уровня за последние 30 лет

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Фунт стерлингов упал до
самого низкого уровня по отношению к доллару с 1985 года, поскольку
распространение эпидемии коронавируса пугает инвесторов. Об этом сообщает ВВС.
В настоящее время торги
фунта стерлинга на рынке находятся на уровне 1,15 долларов — за один день
валюта упала почти на 5% в цене. Падение фунта произошло после того, как
финансовые рынки снова упали из-за невозможности подавить опасения по поводу
экономического воздействия коронавируса.
Слабость фунта
стерлингов частично вытекает из вопросов о том, как правительство
Великобритании планирует платить за чрезвычайные экономические меры, которые
оно ввело. Главный аналитик Forbes
считает этот период самым худшим в
истории продаж фунта стерлинга, который он только может вспомнить.
Британский канцлер
открыл пакет мер стимулирования для британских фирм на сумму 350 млрд фунтов
стерлингов, а также гарантии на деловые кредиты на сумму 330 млрд фунтов. Он же
заявил, что страна в мирное время еще никогда не сталкивалась с подобной
экономической борьбой.
Однако инвесторы считают, что спасательные меры Великобритании могут только "притупить боль", поскольку страны закрывают границы и приказывают массовое закрытие заведений, что приводит к остановке большей части экономической активности.
Как сообщал портал "Комментарии", США и Канада закрывают границы между государствами.
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