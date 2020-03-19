Европейский центробанк начал беспрецедентный выкуп ценных бумаг

Европейский центральный банк (ЕЦБ) начинает программу по выкупу ценных бумаг частного и государственного сектора. Общая сумма выделяемых на это средств составит рекордные 750 млрд евро. Срок реализации программы, которая получила название Pandemic Emergency Purchase Programme, составит один год. Таким образом банкиры решили поддержать экономику европейских стран, которая пострадала от пандемии коронавируса.

Отмечается, что месячный объем выкупаемых акций составит до 120 млрд евро.

Общий портфель ценных бумаг ЕЦБ превысил отметку в 2,6 трлн евро. Руководство ЕЦБ подчеркивает, что они готовы сделать для поддержания финансовой стабильности все, что от них потребуется.

Как сообщал портал "Комментарии", в правительстве Франции решили поддержать предприятия и работников на время эпидемии коронавируса. Об этом заявил министр экономики Брюно ле Мэр. На компенсацию потерь от карантинных мероприятий власти нашли в бюджете 45 млрд евро.

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