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Французские власти срочно выделят 50 млрд долларов на поддержку бизнеса

Власти Франции решили поддержать бизнес на время эпидемии

сегодня, 12:30
Автор:

• Сергей Медведев

Французские власти срочно выделят 50 млрд долларов на поддержку бизнеса

В правительстве Франции решили поддержать предприятия и работников на время эпидемии коронавируса. Об этом заявил министр экономики Брюно ле Мэр.  На компенсацию потерь от карантинных мероприятий власти нашли в бюджете 45 млрд евро.

"Мы в срочном порядке предоставим экономическую помощь предприятиям и наемным работникам в размере 45 млрд евро", - заявил чиновник.

Еще 300 млрд евро государственных гарантий будет предоставлено под кредиты для малого и среднего бизнеса.

Среди прочих мер по защите населения правительство ввело отсрочку социальных и налоговых платежей. Отмечается, что для тех, кто окажется на грани банкротства, данные выплаты могут быть полностью отменены. Согласно текущим прогнозам во Франции ожидают падение ВВП на 1% за год.

Как сообщал портал "Комментарии", власти Франции решили убрать медицинские маски из свободной продажи. 


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Источник: https://interfax.com.ua/news/economic/647677.html
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