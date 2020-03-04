Во Франции запретили свободную продажу медицинских масок

Власти Франции решили убрать медицинские маски из свободной продажи. О таком решении правительства сообщил официальный представитель Сибет Ндияй.

"Маски сейчас купить нельзя, поскольку мы дали инструкции аптекам, чтобы они распространяли маски только среди медицинских работников или по рецепту", - заявил чиновник.

Такой шаг со стороны правительства призван пресечь спеукляцию и снизить ажиотаж вокруг средств защиты дыхания. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что все запасы масок будут реквизированы. Масками планируют обеспечить медицинских работников и гражданам с подозрением на заражение вирусом.

Напомним, что на сегодняшний день во Франции зафиксировано 212 случаев заражения новым коронавирусом, из которых четыре случая оказались летальными.

Как сообщал портал "Комментарии", маски от дизайнерского дома Fendi стоимостью 190 евро, которые не защищают от коронавируса, раскупили на сайте одного интернет-магазина Италии.

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