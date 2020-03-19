Как коронавирус повлияет на экономику Украины: названы сценарии возможных экономических последствий

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал поручение новому министру экономического развития Игорю Петрашко разработать сценарии возможных экономических последствий для Украины из-за коронавируса. Издание "Комментарии" попросило экспертов помочь министру: подсказать, что это могут быть за сценарии – и как на них следует реагировать.

"Именно сейчас нужно максимально развивать собственную переработку"

Вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Денис Красников считает, что основными факторами, влияющими на экономику Украины в создавшейся ситуации, станут:

– вывод средств финансовых спекулянтов с рынка украинских государственных ценных бумаг,

– беспрецедентное торможение сферы услуг и коллапс огромного числа средних и малых бизнесов.

Вариантом прорыва, по мнению Дениса Красникова, могут стать:

– агросектор;

– украинская перерабатывающая отрасль (может нарастить объемы поставок, по поводу чего эксперт предлагает срочно пересмотреть поставки на экспорт сырьевых товаров, ведь именно сейчас нужно максимально развивать собственную переработку – и спрос на ее продукцию будет);

– некоторые, уже созданные, кластеры фармацевтики смогут хорошо развиться;

– бурно начнет развиваться сфера доставки товаров на дом (этот сектор может обеспечить заказами программистов и обеспечит некоторую дополнительную занятость).

"Но все это, – подчеркивает вице-президент УСПП, – возможно при отсутствии транспортного и логистического коллапса".

"Ситуация связана и с общим спадом промпроизводства в Украине"

Заместитель председателя Федерации профсоюзов Украины Александр Шубин, кандидат экономических наук уверен, что ослаблять нашу экономику будет целый комплекс факторов.

"Коронавирус и его последствия – глобальное явление. Понижение деловой активности идет во всем мире. Базовые финансовые индексы – просели с начала месяца примерно на треть. Но говорить нужно не только о коронавирусе, карантине и их негативных последствиях, – уверен эксперт. – Ситуация связана и с общим спадом промпроизводства в Украине (не первый месяц), и в затягивании выделения макрофинансовой помощи от МВФ (ожидалась в конце прошло года, но до сих пор ведутся консультации), и с падением цен на нефть. Цены на нефть – это драйвер понижения цен на базовые товары, особенно на сырьевые. А мы – экспортоориентированная страна. Цены на украинские металл, зерно, химпродукцию и ранее были ниже среднего уровня. Теперь же может быть еще один понижающий тренд".

По мнению Шубина, Украина потеряет два-три квартала экономической динамики. А потом прогноз эксперта – между средненегативным и резко отрицательным.

"Всё зависит от того, как коронавирус отразится на Украине, как долго у нас продлится своеобразный экономический и логистический параличи. А также – какие тренды будут в странах Европы, – говорит эксперт. – На нашу экономику будет еще влиять и ситуация с зарплатами людей, с потребительским спросом. Запасов у бизнеса, у бюджета, у обычных граждан нет. Мы видим тенденцию приостановки намеченного на начало марта повышения пенсия. Индексацию обещают провести с мая. Но пока сложно сказать, как это можно сделать в условиях расходов на борьбу с коронавирусом, на повышение оплаты труда медиков, на оплату труда "простаивающим" учителям. Серьезной нагрузкой на бюджет будет и снижение выплат ЕСВ, налога на доходы граждан. Какие-то предприятия будут выводиться в простой (работникам тогда положено две трети оклада). Многие работодатели будут пытаться перевести людей в отпуск "за свой счет". А это сулит отсутствие налоговых поступлений. Остановлен фактически весь ритейл (от англ. retail продавать в розницу, направление деятельности предприятия по развитию розничных точек – прим. ред.) пропроизводства народного потребления (быттехника и так далее). То есть, не будет поступлений от импорта. Склады затоварены, но продукция не реализовывается".

К этому, по словам Шубина, стоит добавить и то, что мировые автоконцерны приостанавливают производство в условиях снижения спроса. То есть, будут не востребованы металл, пластик, каучук, химпродукция – то, что выпускается, в том числе, в Украине.

Кандидат экономических наук считает, что лучшим выходом для правительства стала бы активизация внутреннего рынка за чет перераспределения ресурсов госзакупок на отечественного производителя. Тем самым будут появляться новые рабочие места внутри Украины, загрузится наше производство. Речь, по словам Шубина, идет о сумме в 500-700 миллиардов гривен. И если это ресурс перенаправить на украинского производителя, можем получить отличный эффект.

"Также следует снизить учетную ставку, – уверен эксперт. – 10% – это уже куда лучше, чем ранее. Но в тех же США Федеральная резервная система (ФРС – аналог нашего Национального банка) снизила УС до 0,00-0,25%, чтобы защитить экономику от последствий коронавируса. Вот и НБУ следует снижать УС дальше, чтобы хоть кто-то мог взять кредит и технически перевооружится".

Еще, по мнению Шубина, следует развивать собственное производство медицинских масок и необходимых медпрепаратов. Тем более, что соответствующий опыт у нас был, а есть и рынок, и потребность.

Важны и компенсации для аграриев, тем более, что впереди – посевная. Причем лучше использовать отечественную технику, опять же, загрузив собственные мощности.

"Если предпринять вышеназванные меры, мы можем выйти из кризиса более сильными, – уверен Шубин. – Сейчас – критический момент, выход из которого будет зависеть от выбранной тактики. Если продолжим либеральные реформы, которые предусматривают открытие украинского рынка для импорта, то капитал вымоется – и мы сильно просядем. Если же разумно рыночно закроемся и переориентируемся на отечественное товаропроизводство, то этот кризис может стать украинским шансом. После трудных двух-трех кварталов мы способны сделать четвертый прорывным, если будем создавать рабочие места для украинцев и загружать отечественные мощности".

"Еще больший эффект даст принципиальное изменение Налогового кодекса как такового"

Экономический эксперт, координатор гражданской инициативы "Рух бізнесу України" Андрей Гарнат напоминает, что 2020 год с самого начала показал негативные тренды: падение экономической активности в реальном секторе: промышленное производство минус 5,1%, сельское хозяйство потеряло 2,7%, логистика снизилась на 4%.

"Активность наблюдается в финансовом секторе, но это большей частью спекулятивные операции, – подчеркивает эксперт. – Капитал не входит в бизнес и, как следствие, экономика имеет низкую монетизацию, продолжая "испытывать жажду". С другой стороны – продолжает развиваться микрокредитование, так как для обнищавшего за годы "реформ" населения этот инструмент становится всё чаще единственным способом выжить (процент невозвратов растет)".

И вся эта ситуация, отмечает Андрей Гарнат, резко усложнилась развитием коронавируса.

"Принятый 17 марта в спешном порядке Законопроект "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів…" в реалиях не принесет желаемого результата, – считает эксперт. – Он несет в себе лишь краткосрочное прекращение действия некоторых штрафов, пени, выборочную отмену проверок (только по ЕСВ и единому взносу), внедрения РРО и незначительное краткосрочное снижение ЕСВ и налога на землю, что в совокупности своей, не окажет большинству предприятий малого и среднего бизнеса какую-либо существенную поддержку".

Гарнат напоминает важное правило: в бизнес тяжело войти, но легко из него выпасть.

"Предприятия годами завоевывали доверие каждый на своих рынках, и единожды утратив возможность продавать клиентам свои товары или услуги, уже не факт, что смогут вернуться на утраченные позиции, – говорит эксперт. – Постоянно общаясь с директорами малых и средних компаний. За два крайних дня, с момента принятия мер ограничивающих работу предприятий и передвижение граждан, все чаше слышу о закрытии бизнеса (и не только сферы услуг). И связано это с тем, что многие компании имеют связь с партнерами-поставщиками, субподрядчиками. И если в такой цепочке останавливается хоть одно из звеньев, это тормозит процессы всей цепочки".

По мнению координатора ГИ "Рух бізнесу України", властям стоило бы:

– уменьшить (не менее чем вполовину) до конца текущего года налоговую нагрузку (НДС, совокупная нагрузка на фонд оплаты труда) на весь малый и средний бизнес, выделив сегмент с оборотом, к примеру, до 50 млн. грн. в год (требует детальных расчетов и уточнения);

– на ввоз производственного оборудования в Украину, пошлина и НДС до 2023 года должен быть 0 (ноль); соответственно, на этот же период, отмена НДС для украинских предприятий-производителей оборудования;

– нужна полная отмена Системы блокировки налоговых накладных (и с 2021 года отмена депонирования на НЛС счетах); эти два механизма, призванные бороться с теневыми схемами, на деле лишь угнетают бизнес процессы и тормозят деловую активность;

– после окончания периода – замещение налога на прибыль налогом на выведенный капитал.

"Еще больший эффект даст принципиальное изменение Налогового кодекса как такового, но его, в текущих условиях с провалом в бюджете, вряд ли удастся сейчас реализовать, – отмечает Андрей Гарнат. – Пока же из-за продолжающейся череды критических ошибок власти, граждане теряют рабочие места. Как следствие – в ближайшее будущем существенно пострадает бюджет, еще больше возрастет социальное напряжение".

Ранее "Комментарии" сообщали, что около 25 млн человек в мире могут остаться без работы из-за коронавируса.

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