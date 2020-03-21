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Мировые фондовые рынки в очередной раз заканчивают неделю падением индексов

Акции рухнули приблизительно на 35% в течение последнего месяца

сегодня, 02:18
Автор:

• Татьяна Веремеева

Мировые фондовые рынки в очередной раз заканчивают неделю падением индексов

Индекс S&P 500 в пятницу, 20 марта, упал примерно на 4%, после роста ранее в тот же день, поскольку настроение на финансовых рынках становилось все хуже.

Акции обвалились примерно на 35% за месяц, из-за чего инвесторы потеряли триллионы долларов. В пятницу падение продолжилось после заявления Федеральной резервной системы (ФРС) США о поддержании взаимных фондов муниципального денежного рынка в попытке стабилизировать экономику.

В соответствии с планом, объявленным в пятницу, ФРС будет принимать краткосрочный, высокорейтинговый муниципальный долг в качестве обеспечения кредита в одной из своих чрезвычайных программ. Это даст банкам стимул покупать такие долги у паевых фондов денежного рынка, что может уберечь фонды от краха.

Ранее "Комментарии" писали, что фондовый рынок США пережил рекордное падение с 1987 года.


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Источник: https://www.nytimes.com/2020/03/20/world/coronavirus-news-usa-world.html
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