Мировые фондовые рынки в очередной раз заканчивают неделю падением индексов

Индекс S&P 500 в пятницу, 20 марта, упал примерно на 4%, после роста ранее в тот же день, поскольку настроение на финансовых рынках становилось все хуже.



Акции обвалились примерно на 35% за месяц, из-за чего инвесторы потеряли триллионы долларов. В пятницу падение продолжилось после заявления Федеральной резервной системы (ФРС) США о поддержании взаимных фондов муниципального денежного рынка в попытке стабилизировать экономику.

В соответствии с планом, объявленным в пятницу, ФРС будет принимать краткосрочный, высокорейтинговый муниципальный долг в качестве обеспечения кредита в одной из своих чрезвычайных программ. Это даст банкам стимул покупать такие долги у паевых фондов денежного рынка, что может уберечь фонды от краха.

Ранее "Комментарии" писали, что фондовый рынок США пережил рекордное падение с 1987 года.

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