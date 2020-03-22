В Bloomberg прогнозируют беспрецедентное падение цен на нефть

Согласно прогнозам трейдеров, обстановка на мировом нефтяном рынке ухудшится и цены на нефть могут опуститься до $20 за баррель или даже ниже. Об этом сообщается в журнале Bloomberg, передает издание Бизнес. ua.

Например, эксперты банковской корпорации Citigroup убеждены (по базовому сценарию), что во II квартале 2020-го баррель Brent будет стоить $17 или ниже. Худший вариант развития от Citigroup - падение цен на нефть до $ 5 за баррель, передает Bloomberg.

Прогноз же о $20 за баррель или даже ниже дали 18 из 20 опрошенных агентством специалистов. Нефть марки WTI, по их мнению, будет торговаться еще на $3-5 дешевле. При этом столь низкая стоимость может держаться как несколько недель, так и до конца года.

По словам директора индийской нефтегазовой компании Bharat Petroleum Corp Рамамуфри Рамачандран, отметку $ 20 нефть с легкостью пробьет уже к середине апреля. И это несмотря на то, что в текущем году НАФТА уже подешевела на 60%, опустившись до минимума 2003 года.

При этом несколько трейдеров отметили, что цена нефти упала настолько сильно, что часть игроков начала покупать топливо, чтобы сформировать запас, надеясь на будущий рост. Другие торговцы считают, что цены продолжат снижаться до уровня, при котором производители перестанут получать прибыль, что заставит их остановить добычу и прекратить поставки.

Минимальной отметкой часть трейдеров считает стоимость производства американской сланцевой нефти.

"WTI упадет ниже себестоимости добычи сланцевой нефти в США, которая составляет около $20 за баррель... Нефтяные котировки за месяц могут достичь $15", - заявил аналитик китайского хедж-фонда Shanghai Youlin Investment Management Co Чжан Ченьфен.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о вероятных ценах на бензин в Украине в связи с глобальным обвалом цены на нефть.

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