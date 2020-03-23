Нацбанк предложил перевести зарплаты и пенсии исключительно в безналичный расчет

Национальный банк Украины (НБУ) призвал украинцев отказаться от наличных денег и использовать для расчета банковские карты. Такое обращение опубликовано на странице регулятора в Facebook. Такие меры предлагаются на период карантина в рамках мер по противодействию распространения коронавируса.

Также НБУ намерен обратиться к правительству с предложением совершать выплаты зарплат, пенсий, пособий, субсидий и прочих выплат только в безналичной форме.

"Наличные потенциально могут быть носителем вируса, а путешествия для получения заработных плат, пенсий, социальных выплат, субсидий и других денежных выплат - подвергать вас опасности. Поэтому Национальный банк обращается в Кабинет министров и органы местного самоуправления относительно перевода всех организаций, предприятий, физических лиц - на осуществление этих платежей исключительно в безналичной форме на банковские счета с открытыми для них банковскими карточками", - говорится в сообщении Нацбанка.





Как сообщал портал "Комментарии", Национальный банк Украины минимизирует риски передачи коронавируса через наличные деньги. Для этого разработали и ввели в действие ряд мер по нераспространению вируса через банкноты.

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