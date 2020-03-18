В Нацбанке придумали, как уберечь украинцев от заражения через "наличку"

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Национальный банк Украины минимизирует риски передачи коронавируса через наличные деньги. Для этого разработали и ввели в действие ряд мер по нераспространению вируса через банкноты.
Так, НБУ будет обменивать банкам принятую наличную гривню на купюры из запасов в хранилищах. Сначала банки будут получать купюры из ранее сформированных запасов, после обмен будет совершаться на кэш, который прошел карантин. Среди дополнительных мер предполагается подвергать бумажные деньги температурному шоку — нагрев до 160 градусов Цельсия должен критично снизить опасность вирусного инфицирования.
Также регулятор успокоил клиентов, заявив о достаточности запасов наличности.
"Запасы наличности Национального банка достаточны для обеспечения потребностей экономики страны", - отметили в НБУ.
Как сообщал портал "Комментарии", Нацбанк вложил ради стабилизации гривни до 1 млрд долларов с начала года, а в резервах сейчас есть более 25 млрд долларов.
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