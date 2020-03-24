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В АМКУ решили разобраться с резким ростом цен на продукты питания в Украине

Антимонопольный комитет требует от ритейлеров предоставлять информацию о закупочных и розничных ценах на продукты питания в Украине

сегодня, 13:59
Автор:

• Татьяна Веремеева

В АМКУ решили разобраться с резким ростом цен на продукты питания в Украине

Цены на продукты питания в Украине резко отреагировали на новости о карантине и связанных с ним ограничениях в связи со вспышкой вируса COVID-19. Так, в Антимонопольном комитете Украине (АМКУ) отмечают, что в некоторых регионах цены на гречку выросли и более чем на 50%, на пшено – на 24 %, на сахар – на 16 %. Об этом говорится в сообщении пресс-службы АМКУ.

Кроме того, в комитете отмечают, что растут цены и на овощи. Например, почти на 60% подорожал картофель, а также растут цены на лук и морковь в некоторых торговых сетях.

С целью противодействовать резкому подорожанию продуктов питания АМКУ требует от пищевых ритейлеров оперативно предоставлять полную информацию о закупочных и розничных ценах на крупы, хлеб, сахар, муку,  а также самые популярные виды мяса, овощи и т.д.

Ранее "Комментарии" писали, что в связи с карантином в Украине из-за коронавируса в дефиците могут оказаться некоторые импортные продукты. Говоря о продуктах, аналитик "Центра биржевых технологий" Максим Орыщак советует обратить внимание на овощи и фрукты, мясо и рыбу, сливочное масло. Эти группы товаров входят в потребительскую корзину населения, их импортируют, и, по мнению эксперта, долгосрочных запасов этой продукции в стране нет.


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