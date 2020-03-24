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Шмыгаль заявил о рекордном падении внешнего долга по отношению к ВВП

Премьер-министр Денис Шмыгаль констатирует положительный рост экономики в тяжелые времена

сегодня, 16:58
Автор:

• Екатерина Белоброва

Шмыгаль заявил о рекордном падении внешнего долга по отношению к ВВП

Глава Кабинета министров Дпенис Шмыгаль рассказал, что размер государственного долга Украины по отношению к валовому внутреннему продукту снизился до 44,3%. Об этом передает издание "Громадское".

"Украина входит в турбулентные времена с гораздо более сильными позициями, чем это было во время предыдущих кризисов: международные резервы на самом высоком за последние годы уровне, инфляция - рекордно низкая, государственный бюджет - сбалансирован, а показатель государственного долга к ВВП упал до рекордно низких 44,3 %", - отметил премьер-министр.

Отмечается, что еще в начале 2020 года размер государственного долга Украины оценивали на уровне 50% ВВП. В 2018 году этот показатель составлял около 61%.

Размер государственного долга по отношению к ВВП - одна из ключевых характеристик госдолга и финансовой устойчивости государства.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о странах, которые в начале 2020 года имели самый высокий внешний долг. Лидерами этого экономического антирейтинга стали США, Великобритания и Франция. 


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Источник: https://hromadske.ua/posts/derzhavnij-borg-ukrayini-znizivsya-do-443-vvp-premyer-ministr
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