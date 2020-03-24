Шмыгаль заявил о рекордном падении внешнего долга по отношению к ВВП

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Глава Кабинета министров Дпенис Шмыгаль рассказал, что размер государственного долга Украины по отношению к валовому внутреннему продукту снизился до 44,3%. Об этом передает издание "Громадское".
"Украина входит в турбулентные времена с гораздо более сильными позициями, чем это было во время предыдущих кризисов: международные резервы на самом высоком за последние годы уровне, инфляция - рекордно низкая, государственный бюджет - сбалансирован, а показатель государственного долга к ВВП упал до рекордно низких 44,3 %", - отметил премьер-министр.
Отмечается, что еще в начале 2020 года размер государственного долга Украины оценивали на уровне 50% ВВП. В 2018 году этот показатель составлял около 61%.
Размер государственного долга по отношению к ВВП - одна из ключевых характеристик госдолга и финансовой устойчивости государства.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о странах, которые в начале 2020 года имели самый высокий внешний долг. Лидерами этого экономического антирейтинга стали США, Великобритания и Франция.
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