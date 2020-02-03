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Названы страны с самым высоким внешним долгом

Внешний государственный долг некоторых стран исчисляется триллионами долларов

сегодня, 16:55
Автор:

• Татьяна Веремеева

Названы страны с самым высоким внешним долгом

Самый большой внешний государственный долг на сегодняшний день у США и составляет он 20,42 трлн долл. На втором месте в перечне стран с самым большим внешним государственным долгом расположилась Великобритания – 8,5 трлн долл., на третьем – Франция с 6,44 трлн долл. долга.

Ранее мы писали, что Государственный и гарантированный государством долг Украины на сегодняшний день составляет более 84 млрд долларов. Портал "Комментарии" решил вспомнить, как мы шли к этой сумме последнее десятилетие.


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Источник: https://comments.ua
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