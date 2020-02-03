Названы страны с самым высоким внешним долгом

Самый большой внешний государственный долг на сегодняшний день у США и составляет он 20,42 трлн долл. На втором месте в перечне стран с самым большим внешним государственным долгом расположилась Великобритания – 8,5 трлн долл., на третьем – Франция с 6,44 трлн долл. долга.



Ранее мы писали, что Государственный и гарантированный государством долг Украины на сегодняшний день составляет более 84 млрд долларов. Портал "Комментарии" решил вспомнить, как мы шли к этой сумме последнее десятилетие.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!