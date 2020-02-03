Названы страны с самым высоким внешним долгом

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Самый большой внешний государственный долг на
сегодняшний день у США и составляет он 20,42 трлн долл. На втором месте в
перечне стран с самым большим внешним государственным долгом расположилась
Великобритания – 8,5 трлн долл., на третьем – Франция с 6,44 трлн долл. долга.
Ранее мы писали, что Государственный
и гарантированный государством долг Украины на сегодняшний день составляет
более 84 млрд долларов. Портал "Комментарии" решил вспомнить, как мы шли к этой
сумме последнее десятилетие.
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