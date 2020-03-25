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Индекс Dow Jones продемонстрировал рекордный рост, обновив рекорд 1933 года

Только 11 фондовых индексов S&P 500 завершили торги снижением

сегодня, 05:30
Автор:

• Татьяна Веремеева

Индекс Dow Jones продемонстрировал рекордный рост, обновив рекорд 1933 года

Индекс Dow Jones взлетел во вторник до своего самого большого однодневного процентного прироста с 1933 года, после того как американские законодатели заявили, что они были близки к сделке по экономическому пакету спасения в ответ на вспышку коронавируса, выражая оптимизм после самой большой распродажи со времен финансового кризиса. Об этом пишет Reuters.

Все три основных фондовых индекса США заметно отскочили после не простой распродажи в понедельник, когда многие страны заявили о закрытии границ.

Демократы и республиканцы заявили, что они были близки к сделке по стимулирующему законопроекту на 2 трлн долл., направленному на предоставление финансовой помощи американцам, которые остались без работы, а также на помощь для проблемных отраслей промышленности.

Серьезность распространения COVID-19 и ожидания агрессивных стимулирующих мер ударили по финансовым рынкам и закончили 11-летний бычий бег Уолл-Стрит.

Акции Boeing Co (BA.N) выросли почти на 21% после того, как исполнительный директор Дэйв Калхун сказал, что производитель самолетов рассчитывает, что 737 MAX jet вернется к обслуживанию к середине года. Стоит отметить, что акции Boeing Co. потеряли почти две трети своей стоимости с начала 2020 года.

Данные на понедельник показали, что деловая активность в США достигла рекордно низкого уровня в марте, укрепляя мнение экспертов о том, что экономика уже находится в рецессии.

Торговцы все еще взвешивали неопределенность пути распространения вспышки коронавируса.

Dow Jones Industrial Average взлетел на 11,37% и остановился на отметке 20 704,91 пункта, в то время как S&P 500 подскочил на 9,38% до 2447,33. Nasdaq Composite поднялся на 8,12% до 7417,86.

Энергетический индекс S&P подскочил на 16,3%. Индекс крупных банков подскочил примерно на 13%, отслеживая рост доходности государственных облигаций США.

Ранее "Комментарии" писали, что индекс S&P 500 в пятницу, 20 марта, упал примерно на 4%, после роста ранее в тот же день, поскольку настроение на финансовых рынках становилось все хуже.


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-usa-stocks/dow-soars-over-11-in-strongest-one-day-performance-since-1933-idUSKBN21B187?il=0
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