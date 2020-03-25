Строительство дорог в Украине: что будет с выделенными на дороги средствами в условиях карантина из-за коронавируса





С 1 марта в Украине анонсировали "большое строительство" дорог. На это выделили 75 млрд грн. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", какой может быть судьба этих средств в рамках ситуации с карантином и его последствиями. А также высказали мнения, не стоит ли перераспределить средства, учитывая ситуацию из-за распространения коронавируса.

Влияние карантина на строительство дорог в Украине

Аналитик, специалист по политическому PR в ToShoNado.Agency Андрей Попов считает, что карантин пока стал для нашей страны большей проблемой, чем сама эпидемия.

"Хотелось бы надеяться, что массовых жертв в Украине и не будет. Но как бы ситуация не повернулась, экономику стимулировать рано или поздно придется. И самый простой вариант – масштабные инфраструктурные проекты, – уверен аналитик. – Причем желательно с социальным и PR-эффектом для поднятия рейтинга власти. Дороги идеально подходят для этих целей".

Суммы, которые на это будут выделены назывались очень разные: от 30 до 113 млрд грн. Сейчас звучит сумма в 75 млрд грн.

"Как видим, это не 113 млрд, о которых ранее заявлял представитель "Укравтодора" Юрий Голик. Но и не 25 млрд – как при правительстве Гройсмана в свое время, – отмечает Андрей Попов. – Интересно, что первым таким "антивирусным строительством" станет дорога в Луганской области – от Северодонецка до Станицы Луганской. Тендер на 2,3 млрд грн уже стартовал. Интересно и то, что это случилось через пару дней после встречи президента с олигархами – Ринатом Ахметовым, Игорем Коломойским, Виктором Пинчуком и прочими, где между ними распределили области, которые они вроде как должны спасать от коронавируса. До этого он обсуждал эту же тему с Александром Ярославским, и тот, кстати, уже заявил о готовности строить дороги".

По мнению эксперта, старт масштабного дорожного строительства за госсчет – это такая ответная "услуга" от власти, на которой крупный бизнес сможет компенсировать потери, затраченные на поддержку населения в период карантина.

"Таким образом, строительство дорог – это попытка выстроить формат win/win между властью, крупным бизнесом и населением, который должен и экономику простимулировать, и рейтинги под местные выборы поднять, и дружественные отношения с финансово-промышленными группами наладить, – предполагает Андрей Попов. – Теория интересная, но посмотрим, какой будет реализация".

Дороги в Украине должны строить по графику

В вопросе строительства дорог важно понимать, что заказчиком и распорядителем денег является "Укравтодор" и его территориальные органы в областях, отмечает эксперт по вопросам госрегулирования и местного самоуправления Института публичной политики и консалтинга Игорь Дивчур.

"Строительство дорог – это индикатор инвестиционной привлекательности и обеспечения экономических связей между регионами, – говорит эксперт. – Несмотря не форс-мажорные обстоятельства с эпидемией короновируса, строительство дорог должно продолжаться согласно графику, так как это еще и доходы строительной отрасли. Вопрос же целевого использование денег – это вопрос профессионального управления проектами и эффективная работа Госаудитслужбы".

Средства в строительной отрасли нужно оставить, уверен Игорь Дивчур.

"Нельзя их перераспределять на обеспечение медицины. Медицину нужно дофинансировать за счет средств, которые запланированы на погашение внешних долгов. Это моя профессиональная позиция, – отмечает эксперт. – Дорожное соединение между регионами – один из пунктов "сшивания" страны".

Почему строительство дорог запланировали на весну-2020

Политический консультант, технолог, специалист по GR Андрей Бодров напоминает, что масштабное дорожное строительство, начало которого теперь уже экс-премьер Гончарук анонсировал с 1 марта, было запланировано сразу по нескольким причинам.

"Первая – сохранение поддержки в обществе. Местные выборы (важность которых трудно переоценить и в связи с результатами децентрализации, и в связи с отсутствием низовой основы у новой политической команды) должны были состояться на излете второго года полномочий Зеленского. И президенту было ясно, что к этому сроку нужно будет продемонстрировать какие-то зримые достижения, – поясняет политконсультант. – Вторая причина – Гончарук "подсмотрел" у Рузвельта этот ход как средство для создания новых рабочих мест и поддержания экономики в кризисные периоды".

Но пандемия коронавируса создала множество эффектов. И один из них – у множества правительств отпала необходимость изобретать аргументы для объяснения своим избирателям ухудшений в экономики и социальной сфере.

"Зарезервированную на дорожный проект сумму в более чем 75 млрд гривен (30 млрд – дорожный фонд, 20 – кредиты под госгарантии, 26.4 млрд – местные бюджеты и деньги МФО) явно ожидает другая судьба, – считает Андрей Бодров. – С моей точки зрения, "уцелеть" есть шансы только у части средств дорожного фонда. Они имеют целевой характер, нормативка запрещает расходовать их на иные цели. Но что такое нормативка, когда "враг на пороге"? Введение чрезвычайной ситуации и градус напряжения в обществе могут позволить перераспределить эти средства через множество механизмов. Все остальные составляющие заявленной суммы, думаю, с высочайшей вероятностью изменят свое назначение. Кредиты под госгарантии державы, балансирующей на грани дефолта? Считаю, что даже для реализации планов противостояния вирусу кредиты нам придется брать, обещая весьма высокие проценты (ситуация с уровнем страновых рисков не предусматривает иного)".

Местные власти, по словам эксперта, тоже отлично понимают, что дороги были бы отличным предвыборным козырем в иных, более спокойных условиях.

"А сейчас фокус внимания избирателя сместился, – продолжает Бодров. – И у местных властей есть отличный повод "оказать целевую помощь" тысячам избирателей. И сделать это под личным брендом, накопив предвыборные баллы для себя, любимого. Думаю, "дорожный проект" еще возникнет на наших экранах. Например, для восстановления экономики в "поствирусный" период. Но есть в этой перспективе два больших вопроса: когда закончится пандемия, и в каком состоянии выйдет из карантинного состояния экономика страны".

Ранее "Комментарии" писали, что "Укравтодор" получит 19,3 млрд гривень на строительство дорог в 2020 году.

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