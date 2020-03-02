«Укравтодор» получит 19,3 млрд гривень на строительство дорог в 2020 году

Кабинет министров Украины обещает выделить 19,3 млрд грн. кредитных гарантий "Укравтодору". Об этом в своем Telegram-канале написал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.



Отмечается, что "Укравтодор" привлечет деньги для строительства дорог в нашей стране. Этот вопрос сегодня правительство обсудило с представителями НБУ в рамках Меморандума о сотрудничестве.

Власть ставит целью на 2020 год построить около 6,5 тыс. км дорог до конца года.

Ранее "Комментарии" писали, что министр инфраструктуры Украины Вячеслав Криклий сообщил, что в 17 областях Украины на 68 объектах дорожники уже начали проводить ремонтные работы. Он также заявил о планах восстановить не меньше 4 тыс. км дорог в нынешнем году. Министр отметил, что работы будут начаты, когда в стране будут благоприятные погодные условия.

Также мы писали, что дороги в столице Украины загружены на 53%, в результате чего Киев расположился на 12 месте в рейтинге городов с самыми перегруженными дорогами в мире, между столицей Таиланда Бангкоком и столицей Мексики Мехико. Кроме того, в ТОП-20 попал еще один украинский город – Одесса, которая расположилась на 18 месте и дороги которой загружены на 47%. Также в рейтинг попали Харьков (29 место) и Днепр (47 место).

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