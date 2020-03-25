Названы продукты, которые подорожали больше всего с начала года

Цены на продукты питания в Украине в течение первых двух месяцев нынешнего года выросли на 2,4% по сравнению с данными за аналогичный период прошлого года. Об этом пишет "УНИАН" со ссылкой на данные мониторинга цен на основные продукты питания департамента агрополитики Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.



Отмечается, что в период января-февраля хлеб и хлебопродукты подорожали на 8,5%, макаронные изделия – на 2,6%, сахар – на 0,7%. На 2,6% подорожали мясо и мясные продукты, рыба и продукты из рыбы – на 3,1%. На 6,1% выросли цены на сливочное масло, на 6,5% – на сыр и творог, на 6% – на молоко. Фрукты в первые два месяца 2020 года подорожали на 12,7%, а овощи подешевели на 12%.

Подешевели в Украине и яйца – на 21,5%. Также снизились цены на растительное масло – на 2,1%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия в январе-феврале этого году выросли на 12,3%.

Ранее "Комментарии" писали, что цены на продукты питания в Украине резко отреагировали на новости о карантине и связанных с ним ограничениях в связи со вспышкой вируса COVID-19. Так, в Антимонопольном комитете Украине (АМКУ) отмечают, что в некоторых регионах цены на гречку выросли и более чем на 50%, на пшено – на 24 %, на сахар – на 16 %.

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