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Fitch изменил прогноз для украинских банков на «негативный»

В Fitch назвали факторы, которые сильнее всего будут влиять на рейтинг украинских банков

25 марта 2020, 20:09
Автор:

• Татьяна Веремеева

Fitch изменил прогноз для украинских банков на «негативный»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings обновило прогноз для банковской сферы для Украины, России, Казахстана, Армении, Азербайджана, Беларуси и Грузии. Эти страны получили прогноз с отметкой "негативный". Об этом идет речь в пресс-релизе агентства.

В Fitch Ratings полагают, что банки нашей страны, а также соседних государств будут поддаваться негативному влиянию на мировую экономику, вызванному распространением коронавируса, а также снижением цен на нефть. В будущем это может негативно отразиться на рейтингах.

Также в пресс-релизе указано, что влияние на банки будет зависеть от длительности экономического спада, конкретных рисков для национальных экономик, а также внешнего финансирования, решений властей конкретных стран и бизнес-профилей самих банков.

Напомним, эксперты по просьбе портала "Комментарии" оценили заявление заместителя главы Национального банка Украины Дмитрия Сологуба, что украинская экономика сейчас владеет достаточным запасом прочности и более подготовлена к возможному кризису из-за пандемии коронавируса, чем когда она входила в предыдущие кризисы (1998-го, 2008-го и 2014 годов).


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Источник: https://finance.liga.net/bank/novosti/fitch-uhudshil-prognoz-dlya-bankov-ukrainy
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