Мировые фондовые рынки вернулись к росту после стремительного падения

Американские фондовые индексы впервые с февраля зафиксировали рост котировок. Это произошло из-за того, что инвесторы ожидали беспрецедентных пакетов государственных расходов, направленных на противодействие поражению от пандемии коронавируса. Доходность десятилетних казначейских облигаций была стабильной.



Индекс S&P 500 зафиксировал самый большой двухдневный рост с ноября 2008 года после того, как ночные переговоры в Конгрессе проложили путь для голосования по законопроекту "О стимулировании" на этой неделе. Boing поднялся на 24%, подняв взвешенный по цене индекс Dow Jones Industrial Average до лучших двух дней с 1987 года.

Акции упали с дневных максимумов в конце сессии после того, как сенаторы-республиканцы выдвинули возражения против раздела о пособиях по безработице в законопроекте "О стимулировании экономики", а сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс пригрозил приостановить действие закона, если эти возражения не будут сняты. Apple Inc. говорят, что он обсуждает отсрочку своего iPhone 5G, а также давит на настроения.

Несмотря на надежды, связанные с этим стимулом, Джеймс Буллард из Федерального резервного банка Сент-Луиса заявил журналистам, что он ожидает резкого роста числа заявок на пособие по безработице и заявил, что США не возобновят нормальную жизнь, пока люди не почувствуют себя в безопасности.

Акции также выросли в Европе. В Азии региональный фондовый бенчмарк демонстрирует лучший однодневный рост с 2008 года. Сырая нефть Западного Техаса несколько отскочила после падения ниже 25 долларов за баррель. Доллар упал на второй день по сравнению со своими крупнейшими аналогами.

Прогнозируемые кратные доходы S&P 500 упали до самого низкого уровня за последние 7 лет

Инвесторы видят, что американские и глобальные фондовые индексы демонстрируют свой первый последовательный ежедневный рост с момента начала разгрома месяц назад, даже когда экономики от Милана до Сиэтла катятся от углубляющейся пандемии. Учитывая рост числа инфекций во всем мире и сообщения Испании о более чем 700 смертях за один день, трейдеры напоминают, что угроза для глобальной экономики вполне реальна.

Ранее "Комментарии" писали, что индекс Dow Jones продемонстрировал рекордный рост, обновив рекорд 1933 года.

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