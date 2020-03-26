Экономика на карантине: как не допустить дефолт в Украине

Украинские власти в рамах борьбы с распространением коронавируса COVID-19 на месяц продлили карантин (что больно бьет по малому и среднему бизнесу, по ряду отраслей). Эксперты рассказали изданию "Комментарии", как нужно спасать отечественную экономику в создавшихся условиях.

"Карантин вредит больше, чем вирус"

По словам представителя Экономической экспертной платформы Олега Гетмана, продолжение жесткого карантина до 24 апреля выглядит неадекватной реакцией Кабмина на происходящее.

"Всё больше стран начинают понимать, что жесткие карантинные меры вредят значительно больше, чем вирус. И меняют модели карантина на более точечные. В частности, это планирует в ближайшее время сделать даже США, – говорит экономист. – Безусловно, человеческая жизнь является высшей ценностью. Но надо учитывать, что массовые увольнения, банкротства, падение экономики также имеют свою цену, измеряемую в человеческих жизнях – преждевременные смерти от болезней, связанных с бедностью и стрессом; недостаток средств на лечение и здоровый образ жизни; несчастные случаи и ДТП, вызванные недофинансированием мер безопасности и плохим состоянием дорог и тому подобное. Согласно недавнему опросу исследовательской компании Градус, 36% респондентов отметили, что при жестком карантине им хватит средств на две недели или меньше".

Олег Гетман с сожалением отмечает, что наше правительство не учитывает пока социологию и мнения аналитиков, продолжая реализовывать модель губительного для экономики и граждан карантина, вместо того, чтобы перейти к эффективным рискоориентированным подходам.

"Любые новые налоговые новации уже не помогут, – уверен эксперт. – Бизнесу и гражданам в апреле будет уже неважно: какие сроки подачи деклараций, есть ли отсрочка каких-то налогов, отсутствие штрафов за что-то. Необходимо срочно пересмотреть модель карантина, исключить из запретов всё, что не предполагает массовых скоплений людей. Нужно позволить работать магазинам, рынкам, торговым центрам и т.д., при условии выполнения определенных правил безопасности. А контроль следует переместить на рисковые группы: обеспечить массовое тестирование и эффективную изоляцию инфицированных, отслеживание контактов инфицированных, ограничить контакты с людьми пожилого возраста и тому подобное".

"Отсутствие реальных шагов приводит к панике"

Политтехнолог, эксперт Украинского института политики (УИП) Александр Теплюк отмечает, что мировая экономика плавно замедляется с большой вероятностью перехода в пике – если глобальные игроки не примут срочных мер, чтобы смягчить возможные последствия.

"Заявление президента США Дональда Трампа во вторник в эфире телеканала Fox News, что гражданам страны следует вернуться к работе, носит два подсмысла. Первое – это понимание последствий от остановки экономики. Второе – это предвыборное послание американцам, – считает Теплюк. – Президент Бразилии Жаир Болсонару в своем обращении к нации 24 марта выступил против карантина. А вот Украина продлила неплановые "каникулы" украинцам до 24 апреля".

По мнению эксперта, для нашей страны, экономика которой и так пребывала, мягко говоря, в не очень хорошем состоянии (постоянно сотрясалась как от внутренних политических баталий, так и от ситуации на востоке страны), данный карантин может стать Дамокловым мечом.

"Отсутствие реальных шагов по борьбе с коронавирусом и кризисом со стороны власти, привели не только к панике, но и к закрытию мелкого и среднего бизнеса, сокращению их персонала, – отмечает Теплюк. – Гривня девальвирует, золотовалютные запасы тают настолько быстро, что к концу года нацвалюту не будет чем удерживать. Власти, учитывая ситуацию с коронавирусом, спят и видят, что МВФ даст денег – и им будет, что еще делить. В данной ситуации спасти экономику страны можно, лишь быстро и адекватно реагируя на вызовы. Следует запустить настоящее и дешевое кредитование для мелкого и среднего бизнеса, выстроив новую систему взаимоотношений. Нужно срочно пересмотреть бюджет и перенаправить траты на реальные нужды страны, а не на свои "хотелки". Необходимо вести переговоры с внешними партнерами о поиске новых рынков (для обеспечения работы украинских предприятий), уменьшить налоговое давление на оставшийся бизнес. И самое главное – ставить на управляющие должности не воров и "профанов", а специалистов".

"Аграриям нужна поддержка"

Эксперт по вопросам аграрной политики, заместитель председателя Всеукраинской аграрной рады (ВАР) Денис Марчук обращает внимание на важность поддержки аграриев в это сложное время.

"Сегодня, когда страна практически остановилась из-за карантинных мер, введенных властями, аграрии вышли в поля и начали посевную, – подчеркивает эксперт. – Они понимают, что стоят на страже продовольственной безопасности страны и мира. Но сейчас есть немало проблем, с которыми столкнулись агропроизводители. Обесцениваются оборотные средства (из-за девальвации гривни), товарные запасы (из-за падения товарных рынков сельхозпродукции. Из-за карантинных мероприятий в банковских учреждениях, часть работников ушла в отпуск, часть работает удаленно. Соответственно, решения о кредитовании не принимаются и средства не выдаются. Более того – банки усиливают кредитную политику, ожидая роста числа дефолтов. Стало труднее или невозможно взять кредит. А эти средства аграриям нужны на закупку средств защиты растений, семян. Затягивание в этом вопросе при одновременном росте курса доллара привело к тому, что аграрии уже имеют убытки, поскольку те же средства защиты растений подорожали на 15-17%. Всё вышеперечисленное ставит под угрозу срыва успешное проведение посевной кампании в Украине".

Но аграрии продолжают работать. Денис Марчук подчеркивает, что проводятся профилактические мероприятий, в офисах агропредприятий внедряются дополнительные меры контроля (в том числе ежедневное измерение температуры). Некоторые офисные работники отправлены в отпуск. Ну, а трактористы вышли в поле.

"Есть опасения по поставкам средств защиты растений и минеральных удобрений. Некоторые из аграриев сделали их запасы на всю посевную, а некоторым их нужно пополнить, поскольку хватит на неделю-две, – отмечает зампредседателя ВАР. – Если же будут жесткие ограничениями в передвижении транспорта, аграрии переживают, смогут ли они получить удобрения даже от отечественного производителя".

Проблемой стало и фактическое отсутствие налоговых льгот по уплате земельного налога.

"В некоторых регионах органы фискальной службы рекомендуют аграриям платить земельный налог за март и апрель, хотя власть и пообещала в этот период их освободить от уплаты, – подчеркивает Денис Марчук. – Объясняется это отсутствием в фискальных органах разъяснения относительно механизма внедрения этих двухмесячных налоговых каникул".

Кроме того, аграрии чрезвычайно обеспокоены заявлением о возможном ограничении экспорта зерновых на период карантина.

"Этого делать категорически нельзя, поскольку такие меры чреваты катастрофическими последствиями для агросектора: срывом посевной кампании, падением закупочных цен и расцветом коррупции, – уверен эксперт. – Если учесть, что аграрный сектор формирует 17% ВВП страны и обеспечивает 40% валютных поступлений, то ограничения экспорта сельхозпродукции может обернуться катастрофическими последствиями для всей экономики страны. Соответствующее обращение (о недопустимости ограничения экспорта с/х продукции) ВАР направила премьер-министру Украины Денису Шмыгалю".

Как сообщал портал "Комментарии", убытки от пандемии уже превысили ущерб от глобального финансового кризиса 2008 года и терактов 11 сентября 2001-го.

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