Карантин из-за коронавируса в Украине: эксперты рассказали, к чему стоит готовиться после отступления вируса









Эксперты по просьбе издания "Комментарии" спрогнозировали, какие могут произойти изменения в Украине в политическом, экономическом, социальном плане после того, как пройдет эпидемия коронавируса и будет отменен карантин.

Насколько будет тяжело – зависит от продолжительности карантина

По мнению политолога, профессора кафедры политических наук в Киевский Национальный университет им. Тараса Шевченко Анны Малкиной, Украину точно ждут непростые времена. А насколько непростые – будет зависеть от того, как долго продлится карантин.

"О том, когда закончится эпидемия коронавируса, говорить не приходится, поскольку остановить эпидемию может только вакцинация. А вакцина, по подсчетам ученых, появится не раньше 2021 года, – отмечает Анна Малкина. – Касательно карантина, уже понятно, что он продлится не менее полутора месяцев. А скорее всего – дольше. И уже понятно, что он отразится на всех сферах общественной жизни: экономической, политической, социальной и культурной (духовной)".

Наиболее пострадает сфера экономики, считает политолог.

"Малый и средний бизнес потерпит огромные убытки. Многие не смогут восстановиться после вынужденного простоя. Банки получат проблему с невозвратом кредитов, транспортная инфраструктура понесет потери от сбоя логистики. Бюджет получит огромную дыру от недополучения налогов, таможенных сборов, а также от вынужденных дополнительных социальных выплат пенсионерам, медработникам и другим наиболее уязвимым группам населения, – уверена Анна Малкина. – Это только верхушка айсберга. На практике экономика посыплется как карточный домик".

В политической сфере эксперт прогнозирует углубление кризиса легитимности.

"Возможны новый политический кризис, очередная смена правительства, досрочные парламентские выборы, – отмечает политолог. – Вероятно и существенное падение рейтинга президента, который долго сохранял высокие показатели, несмотря на скандалы и интриги внутри нового украинского политикума".

В социальной сфере, по словам Анны Малкиной, основные проблемы будут связаны с увеличением уровня безработицы, снижением средней зарплаты на рынке труда из-за возвращения "заробитчан", а также ростом того, что в западной политической науке называют чувством социальной незащищенности.

"Культурная (духовная) сфера будет характеризоваться наличием двух противоположных тенденций, – считает политолог. – С одной стороны – активизацией волонтерских движений, по примеру "Подвези медика" и аналогичных, которые формируют социальную сплоченность. С другой стороны – войной всех против всех и тенденцией социальной изоляции, которая будет подкрепляться жесткой конкуренцией на рынке труда и сфере использования государственных услуг и льгот".

Все эти проблемы, подчеркивает Малкина, переплетены одна с другой и их список далеко не полный. "Однако уже сейчас понятно, что Украину ждут непростые времена", – резюмирует политолог.

Выйти сухими из воды не получится

Нужно работать над тем, чтобы выйти из этого кризиса с минимальными потерями, уверен политический аналитик Александр Солонько. Но вряд ли это возможно, отмечает эксперт.

"Очевидно, что нарушены связи во всем мире. Страны, борясь с эпидемией, вводят разного рода ограничения. Люди массово уходят в онлайн. Рушатся экономические, социальные связи, – говорит Александр Солонько. – Это отображается на бизнесе: кто-то (большинство) – теряет, кто-то (таких куда меньше) – открывает новые горизонты.

Для Украины все будет зависеть от того, как у нас будет протекать этот кризис. Какие будут экономические потери. Какие решения будут приниматься, в том числе тактические и стратегически, с целью избежать кризиса. Какие будут далекоидущие последствия. В данный момент делать прогнозы можно, опираясь на некие краткосрочные данные. Но уже сейчас можно точно сказать, что мы будем иметь серьезные социальные потрясения".

Учитывая, что карантин продлен до 24 апреля, поднимется вопрос касательно исполнения социальных обязательств государства перед гражданами, отмечает аналитик.

"И не факт, что оно справится. А это, само собой, отразится на отношении людей к власти, – продолжает Солонько. – Пока же крайне важно сделать все возможное, чтобы наша несовершенная медицинская система выдержала ту нагрузку, которая увеличивается с каждым днем. И, конечно, важно не поддаваться на информационные истерики, которые сейчас распространяют безответственные люди, преследующие свои цели".

Экономику ждут серьезные структурные изменения

Политический эксперт, директор Института развития профсоюзного движения Михаил Чаплыга считает, что разворачивающийся кризис станет могилой и шансом для ряда профсоюзов.

"Те, кто не сможет качественно бороться за права трудящихся, кто превратился в паноптикум, уйдут в прошлое. А те, кто реально будет отстаивать права членов профсоюзов (а отстаивать придется многое) могут дать толчок для становления мощного солидарного движения. В каком-то смысле – рождения нового общества, – считает Михаил Чаплыга. – Те же Израиль, скандинавские страны в нынешнем виде возникли именно на волне профсоюзных движений".

По мнению эксперта, произойдут серьезные изменения в структуре экономики Украины.

"Ряд отраслей, особенно индустриальных, отомрет. То же машиностроение мы уже вряд ли восстановим, – считает Чаплыга. – Основой для движения вперед станут научные разработки: биотехнологии, биоинженерия и все, что с этим связано. У нас еще есть научная база, которую, несмотря на потуги государства ее угробить, можно восстановить. Если не государственный, то частный капитал точно будет туда заходить. Будет мощно развиваться аграрное направление –кушать хочется всегда. Недавняя продуктовая паника это в очередной раз доказала. Индустрию поднять будет сложно, инвестиций в нее не будет. Так что – хотим или нет – будем превращаться в "житницу Европы". При этом больше инвестиций пойдет в химию и инженерные вещи, а меньше – в людей. Будем превращаться в территорию, которая станет кормить в основном других, и немного себя".

Учитывая, что в связи с карантином получит толчок дистанционное обучение, эта сфера также станет популярной. Эксперт даже не исключает массовый переход на "онлайн образование".

По мнению Чаплыги, Украина, пользуясь форс-мажором кризиса, имеет шанс стать реально субъектной страной: реструктуризировать внешний и внутренний долг, сделать более справедливое налоговое законодательство (уменьшить нагрузку на самозанятое население, увеличить – на монополии), вернуть госмонополии (Нафтогаз, Укрзализныцю, Укрпочту) в пользу государства. Как и некоторые сферы энергетики.

"По сути, есть шанс выстроить новые социально-экономические отношения. И написать новую Конституцию", – считает эксперт.

Но все может пойти по негативному сценарию, если не будут приняты соответствующие меры, уверен Чаплыга.

"Буквально через месяц у 2/3 населения из-за карантина закончатся деньги. У нас ляжет потребительский спрос. Худо-бедно будут жить только те, кто ориентирован на экспорт (зерно, фураж, ГОК, немного металлургия, энергетика). Соответственно, даже если нам дадут транш МВФ, он ляжет в НБУ, не дойдя до конечно потребителя, – прогнозирует эксперт. – Мелкий и средний бизнес (на 80% – сфера услуг) ляжет. Мы получим массу безработных, включая еще недавно успешных бизнесменов".

Крайне опасным Чаплыга считает то, что в Украине, как и в мире, сейчас нарушены четыре базовые свободы, которые сшивают воедино любое пространство: свобода передвижения людей, капиталов, товаров и услуг. "Расшить" их – просто, "сшить" – очень тяжело.

"Перед нами может быть очень опасный вызов – вплоть до вопроса территориальной целостности, – предупреждает эксперт. – И этот вызов будет диктовать не политические или геополитическими интересами, а экономической целесообразностью. Жить без экономики страна не может. А запустить нашу экономику целиком, похоже, не удастся. Это можно делать кластерами, в той или иной части Украины. А это и есть "расшивание" страны. Часть Украины может оказаться "под опекой" России, часть – под присмотром условного коллективного Запада".

Чаплыга не исключает, что в мае, когда рухнет покупательская способность, Украину может накрыть первый кризис – социальный.

В сентябре может накатить политический кризис: денег на выборы не будет, возникнет кризис легитимности центра и местной власти. А в ноябре возникнет та самая угроза территориальной целостности, с учетом того, что все четыре внутренние свободы будут к тому времени "расшиты".

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