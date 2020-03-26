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Какие предприятия могут работать во время карантина в Украине: опубликован перечень

В Минэкономики уточнили, какая деятельность разрешена на время карантина в Украине

сегодня, 16:24
Автор:

• Таисия Ерохина

Какие предприятия могут работать во время карантина в Украине: опубликован перечень

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины разъяснило, кому разрешено осуществлять деятельность, даже принимая посетителей, во время карантинного режима. Об этом говорится на сайте Минэкономики.

Во-первых, не запрещается деятельность по торговле продуктами питания, горючим, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, а также ветеринарными препаратами, кормами, пестицидами и агрохимикатами, семенами и посадочным материалом, средствами связи.

Во-вторых, разрешено проводить банковскую и страховую деятельность, медицинскую практику, ветеринарную практику, также могут работать автозаправочные комплексы и почтовые отделения, пункты технического обслуживания и ремонта транспорта, технического обслуживание регистраторов расчетных операций, ремонта компьютеров, бытовых изделий и предметов личного пользования.

В-третьих, могут предоставляться услуги общественного питания с применением адресной доставки заказов.

Отметим, что все виды работ из этих 3 групп должны осуществляться с соблюдением соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий, а персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты.

Ранее портал "Комментарии" рассказал, как работают украинские рынки в условиях карантина.


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Источник: https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=2e7044c0-90ab-4fb7-805b-bfb194835b31&title=Roz-iasnenniaSchodoZminDoPostanovi211
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