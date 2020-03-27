Ситуация на украинском валютном рынке значительно изменилась – Нацбанк

Стабилизировалась ситуация на украинском валютном рынке. Об этом заявил заместитель председателя Национального банка Олег Чурий на брифинге.

"Ситуация на украинском валютном рынке значительно изменилась. Если на прошлой неделе Национальный банк для сглаживания колебаний на валютном рынке проводил интервенции более чем на 1 млрд долларов, на этой неделе ситуация более-менее сбалансированная, - сообщил Чурий. - Два дня Национальный банк вообще не выходил на рынок. Но объем интервенций, которые мы проводили за три дня недели составили менее 80 млрд долларов. Ситуация на сегодня довольно таки сбалансированная. Мы видим то, что спрос очень снизился".

В НБУ отметили, что спрос сейчас больше всего формируют украинские резиденты-компании, которые покупают валюту для выполнения экспортных контрактов или долговых обязательств. По словам Чурия, сейчас банки больше покупают валюты у населения, чем продают.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, какова готовность украинской экономики противостоять кризису из-за коронавируса. Так, эксперты объяснили, является ли оптимизм Нацбанка обоснованным.

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