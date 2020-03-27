Вероятность дефолта в Украине: как коронавирус повлиял на экономику в Украине





На фоне кризисной ситуации в Украине периодически звучат предложения о необходимости дефолта. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", нужен ли он нашей стране.

Дефолт – искусственный вопрос

Преподаватель макроэкономики "Бизнес-школы МИМ-Киев" Михаил Кухар считает, что вопрос "дефолта" "касается" в публичном поле исключительно олигархом Игорем Коломойским и его сателлитами.

"Поэтому тему "дефолта" я считаю искусственной. То есть такой, которую поднимают определенные лица в своих узких интересах, против интересов страны", – отмечает экспет.

Михаил Кухар напоминает, что у Нацбанка Украины – 25 миллиардов долларов резервов.

"Этого вполне достаточно, чтобы выплатить в этом году 8 миллиардов долларов внешних долгов и сделать на 5 миллиардов долларов интервенций по поддержке курса гривни. Даже без поступления кредита МВФ. А он – поступит!" – уверен эксперт.

Дефолт – политический вопрос

Доктор политических наук, директор Департамента внутренней политики Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Игорь Петренко уверен, что тема дефолта имеет больше политическую, чем экономическую подоплеку.

"Определенным группам, связанным с Коломойским, выгоден дефолт. Им это надо, чтобы Украины прекратила сотрудничество с МВФ и, соответственно, не выполняла требования Фонда для предоставления очередного транша в 5,5 миллиарда долларов и, возможно, дополнительных средств на борьбу с коронавирусом и кризисом. Прежде всего – речь о законопроекте (его, среди прочих, должны рассмотреть в ближайшее время на внеочередном заседании парламента), которым предлагается окончательно запретить возвращение национализированных банков бывшим владельцам, – отмечает эксперт. – Также он запрещает возвращение на рынок обанкротившихся банков, владельцы которых через суды добились отмены постановления НБУ о своей неплатежеспособности. Желание получить назад если не "ПриватБанк", то хоть какую компенсацию, и толкают Коломойского и Ко на "раскачивание" темы дефолта. Определенные месседжи звучали от него и в прошлом году".

Если Украина объявит дефолт (откажется погашать долги), речь о новых программах сотрудничества с международными финансовыми структурами пойдет не скоро, отмечает Игорь Петренко.

"Куда разумнее выглядит вариант поднимать вопрос реструктуризации долгов, – говорит представитель МЦПИ. – Пояснить, что в связи с эпидемией, карантинными мерами и кризисом (а наша слабая сырьевая экономика особенно страдает от этого), у нас нет возможности в данный момент погашать все в полном объеме и в установленные сроки. И договориться о снижении процентов и увеличении срока выплат. Реструктуризация долгов и дефолт – это не одно и то же, хоть некоторые граждане их путают".

При этом, подчеркивает Игорь Петренко, в правительстве сложилась странная ситуация. То премьер-министр Денис Шмыгаль говорит о необходимости провести реструктуризацию долгов. То вдруг в Кабмине уверяют, что этого делать не стоит и призывают не спекулировать на теме.

"Некоторые говорят, что и дефолт не так страшен, как его рисуют. Мол, это возможность очиститься (в том числе от долгов), направив "сэкономленные" таким образом деньги на перспективные сферы экономики, которые могут стать триггерами экономического развития и роста. Но для этого нужны профессионалы, – отмечает эксперт. – Знающие люди с четким планом действий. К тому же, наше общество воспринимает дефолт как что-то ужасное (обнуление активов, тотальная безработица и так далее). Это не всегда так, но так бывает… Так что сомневаюсь, что украинские власти на это пойдут. По крайней мере – в данный момент. Хоть не исключаю, что если не будет пересмотрен подход к борьбе с коронавирусом (жесткий карантин очень плохо влияет на экономику, а особенно на малый и средний бизнес), все может случиться. И когда встанет вопрос: выплатить зарплаты и пенсии или расплатиться с долгами, чаша весов, учитывая позицию нынешней власти, будет на стороне реализации своих обязательств перед гражданами, нежели перед международными кредиторами".

Дефолт для Украины равноценен самоубийству

По мнению профессора, научного советника адвокатского объединения "Barristers" Бориса Бабина, дефолт для Украины как для страны с экспортно-ориентированной экономикой, имеющей крайне низкие уровни эффективности труда и энергоэффективности, неразвитый фондовый рынок и находящейся в ситуации межгосударственного конфликта равноценен самоубийству.

"Фактически те, кто толкают страну к дефолту, хотят распорядиться имеющимися ограниченными ресурсами страны в собственных интересах, – говорит Борис Бабин. – Отсутствие внятной финансовой и экономической политики в 2019-2020 годах привело к тому, что единственный путь избежать дефолта – это докредтитование МВФ. Требования МВФ минимальны и разумны – рынок земли и закон о стабилизации банковой системы. Если парламент их не примет, можно констатировать окончательный коллапс украинской государственности, разрушенной как собственными, так и российскими финансово-промышленными группами и их бенефициарами".

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