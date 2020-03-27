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В феврале средняя зарплата украинцев была больше, чем в январе – Госстат

Средняя заработная плата украинцев в феврале равнялась 10847 грн

сегодня, 17:16
Автор:

• Таисия Ерохина

В феврале средняя зарплата украинцев была больше, чем в январе – Госстат

В феврале зарплаты украинцев увеличились на 1,1% по сравнению с январем. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Так, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в феврале составила 10847 грн, что в 2,3 раза выше уровня минимальной заработной платы (4723 грн). Отмечается, что по сравнению с январем размер зарплаты увеличился на 1,1%, а за последние 12 месяцев – на 15%.

Наибольшую зарплату получат сотрудники сферы "Финансовая и страховая деятельность" (21606 грн), "Информация и телекоммуникации" (18653 грн) и "Профессиональная, научная и техническая деятельность" (15747 грн). Наименьшую – работники в области "Временное размещения и организация питания" (7411 грн), "Охрана здоровья и предоставления социальной помощи" (7471 грн) и "Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыбное хозяйство" (8390 грн).

Ранее портал "Комментарии" рассказал, что правительство перечислило 327 миллионов гривен на счета государственных угольных шахт Украины для выплаты задолженностей по заработной плате шахтерам. В Кабмине уверены, что выплата задолженностей поможет шахтерам и их семьям пережить "этот период". Имеется в виду общенациональный карантин в Украине вследствие распространения коронавируса Covid-19.


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Источник: http://www.ukrstat.gov.ua/
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