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Нефедов рассказал, как в Украине оформляют медизделия и медоборудование для борьбы с коронавирусом

Новая таможня упростила оформление медицинских изделий и медицинского оборудования из-за активного распространения коронавируса по всему миру и в Украине, в частности

сегодня, 00:05
Автор:

• Татьяна Веремеева

Нефедов рассказал, как в Украине оформляют медизделия и медоборудование для борьбы с коронавирусом

Лекарственные средства, медицинские изделия и медицинское оборудование, предназначенное для борьбы с COVID-19 в Украине с 20 марта позволили ввозить в нашу страну без уплаты пошлины и НДС импортерами. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

В частности, сейчас импортеры должны предоставить представителям Новой таможни один из обязательных документов:

- контракт (договор) на поставку изделий, заключенный между заявителем и покупателем;
- письмо-подтверждение от Департамента здравоохранения или управления здравоохранения государственных администраций;
письмо-подтверждение от учреждения здравоохранения и т.п.

В то же время в Министерстве здравоохранения в этом контексте разделяют медицинские изделия и средства индивидуальной защиты.

Нефедов также отмечает, что за последние несколько месяцев Украину стали ввозить значительно больше медицинского оборудования. Так, с начала нынешнего года завезли 148 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ): в январе — 18 штук, в феврале — 97 штук, в марте (по состоянию на 27 марта) — 33 штук.

Ранее "Комментарии" писали, что в Украине осталось всего 5 областей без подтвержденных случаев коронавируса: Черниговская, Хмельницкая, Харьковская, Кировоградская и Николаевская.


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